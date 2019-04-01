Супрун советует украинцам после выборов сходить расслабиться в бар

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Для того, чтобы снять нервное напряжение, успокоиться и расслабиться в ожидании результатов голосования, стоит пить чаи, особенно травяные, а не алкогольные напитки, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Так советует и. о. министра здравоохранения, гражданка США Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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“После такой напряженной недели у многих людей может возникнуть желание пойти с друзьями и близкими в бар. Пить с друзьями действительно полезно для здоровья. Но при этом важно – что именно. Мы советуем пить чаи, в том числе травяные. Они позаботятся о вашем уставшем из-за предвыборных обострений здоровья”, – написала Супрун.