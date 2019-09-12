Суркис оправдывается за Баканова и Шефира на своем дне рождения

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За життя” Григорий Суркис пригласил на свой юбилей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова как друга, а не как должностное лицо, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Суркис заявил в комментарии журналистам, сообщает спортивный портал “Трибуна”.

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Суркис отметил, что знаком с Бакановым давно.

“Мог ли я его знать раньше? Да, мог. Я не дружу с креслами. Я дружу с людьми”, – сказал Суркис.

Ранее журналисты “Радио Свобода” обнародовали информацию о том, что празднование 70-летнего юбилея Григория Суркиса посетили Игорь Коломойский, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, ряд народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За життя” и “Слуги народа”, три президента Украины и актеры “Квартала 95”.



Празднование юбилея бизнесмена и народного депутата Григория Суркиса началось днем 4 сентября и продолжалось около 10 часов в элитном отеле «Интерконтиненталь» в центре украинской столицы.

О том, что Баканов и Шефир были именно на праздновании дня рождения Суркиса, свидетельствовали пакеты элитного бренда Fendi, с которыми отель того в этот вечер оставляли все гости.

Приезжали поздравить депутата также олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В компании жены на праздник приехал другой олигарх Виктор Пинчук.

Заметили там и Bentley, которое выехало из подземного паркинга — им, по данным «Схем», пользуется жена олигарха Дмитрия Фирташа — Лада Фирташ.

Также журналисты заметили на праздновании экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко.

Съемочная группа зафиксировала среди гостей также представителей уже прошлой власти — экс-главу СБУ Василия Грицака. Заметили там и сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра.



Отдельно приехали на праздник несколько актеров студии «Квартал 95».

Глава СБУ Иван Баканов приехал на праздник около 21:00, отмечается в сюжете программы “Схемы”. На входе в отель он встретился с первым помощником президента Зеленского Сергеем Шефиром. А около полуночи они вместе покинули отель “Интерконтиненталь”, где и проходил банкет.

По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис посещал центральный офис СБУ на Владимирской, где располагается кабинет Баканова.

Напомним, что в конце августа Зеленский анонсировал «очень громкую историю, которая очень плохо закончится» относительно «Оппозиционной платформы — За жизнь». Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.