Сурков: «Американцы стали вежливыми. Что-то хотят у нас украсть»

09.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация и Соединенные Штаты могут сблизиться и даже заключить друг друга в объятия.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора» высказывает экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, ответ которого на вопрос «Чего, по-вашему, можно ожидать от предстоящей на следующей неделе российско-американской встречи на высшем уровне?» приводит московский политолог Алексей Чеснаков.

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«Никаких комментариев по поводу этой конкретной встречи в верхах у меня нет и быть не может.



«В какой-то момент поединка соперники могут быть заинтересованы в клинче. Повисеть друг на друге, чтобы на время обездвижить партнера. Потоптаться на месте, пощупать друг друга, подышать друг другу в лицо. Иногда это выглядит предпочтительнее, чем лупить друг друга наотмашь. Но это не точно», – добавил экс-помощник президента РФ.

Думаю, там идет сложная, деликатная работа, и лезть со своими оценками и прогнозами было бы бестактно. Могу лишь поделиться впечатлениями от многолетних наблюдений за отношениями между СССР/Россией и США. Могут ли сблизиться Москва и Вашингтон? Да, могут. Такое уже бывало. Они даже могут заключить друг друга в объятия. Но это будет НЕ танго, это будет клинч», – сказал Сурков.

Также он привел слова слова одного своего знакомого.

«Когда-то давно мы учились на одном курсе. Он был из Перу. Его звали Иисус. По-испански Хесус. Он говорил : «Если гринго (т.е. американцы) говорят с тобой грубо, значит, они хотят у тебя что-то отнять. А если гринго говорят с тобой вежливо, значит, они хотят у тебя что-то украсть.» Так говорил Иисус. Сейчас слышно, что гринго заговорили вежливо. Следовательно, скоро мы поймем, что именно у нас хотят украсть», – считает Сурков.