Сурков не хотел «сливать» Донбасс, он создавал «сияющую структуру» – Прилепин

13.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Уволенный президентом России Владимиром Путиным куратор украинского направления Владислав Сурков не собирался «засовывать» ДНР и ЛНР на Украину, он хотел работать «дипломатическим центром» между самыми разными группами интересов.

Об этом в программе «Осторожно, Собчак» заявил российский писатель, бывший комбат одного из подразделений в ДНР, а ныне лидер новой партии «За правду» Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не демонизирую фигуру Суркова. Он чем реально славен – тем, что умеет насытить паразитарными смыслами свою деятельность. Паразитарными в том плане, что он такой таинственный, что он такой огромный, что он очень многим руководит, что видоизменяет жизнь России и будущее России. Мы подозреваем, что там что-то есть, а на самом деле – там нет ничего!», – отметил Прилепин.

Писатель сообщил, что не считает украинскую политику Суркова провалом.

«Основная часть усилий Суркова была нацелена на то, чтобы там что-то получилось, что должно получиться. Он не собирался точно засовывать Донбасс на Украину, сливать Донбасс.

Он хотел каким-то образом работать дипломатическим центром между самыми разными интересами: между Украиной, Россией, олигархами, бизнесом, военными, ополченцами, Америкой. Выстроить из конгломерации интересов какую-то сияющую структуру. Он не вполне ее выстроил», – добавил Прилепин.

По его словам, чьи-то интересы для Суркова «оказались более убедительными». «Он хотел, чтобы сказать: «Это я, Владислав Юрьевич Сурков сделал! Вот, смотрите, сияет!». У него была такая цель, но где-то он, может быть, оступился», – резюмировал писатель.