Сурков никуда не уйдёт, кто бы что ни подписал – украинский эксперт

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Курировавший украинское и донбасское направления советник президента РФ Владислав Сурков, собравшийся, по разным данным, в отставку, никуда не ушёл. В одной из «22-х башен» Кремля ему всегда найдётся место.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кстати, хотелось бы сказать, что Сурков никуда не ушёл. У нас не посмотрели, что у них уже были две громкие отставки. В 2001 и в 2012 году.

Причём, последний раз он поссорился, публично возражал Путину, на следующий день подал в отставку из правительства и через два месяца стал первым помощником Путина.

Никто ещё ничего не подписал и даже если подпишут, никуда он не уйдёт. Сурков в системе для российского истеблишмента. Говорить, что какие-то представители государственной корпорации, как Козак и другие чиновники, его обошли – это неправда.

В 22-х кремлёвских башнях для Суркова всегда найдётся место. Говорят, что у Сталина в Кремле лежали какие-то философские мудрые книги, у Суркова стоят и его романы, и в его кабинете очень много умных философских книг, в том числе и об империях», – рассказал Мишин.