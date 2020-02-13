13.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Сурков остается. Кремль принял решение отделить Донбасс от Украины


В руководстве Российской Федерации решили, что теперь Донбассом и Украиной будут заниматься разные люди.

Об этом в своем блоге сообщил военный журналист Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, за Украину будет отвечать отвечает глава администрации президента РФ Дмитрий Козак, а за Донбасс – помощник президента Владислав Сурков.

«Есть мнение, что в АП решили наконец-то разделить понятия «Украина» и «Донбасс». И что действительно направлением Украины, как и было заявлено недавно Песковым, будет заниматься Козак. Речь идёт о финансах, бизнесе, экономике. А вот Донбасс (ДНР и ЛНР – как проект) продолжит курировать Сурков. По всей видимости, уже из Совбеза (тоже входит в структуру АП).

Как именно это будет выражено чисто формально – на данный момент обсуждается. Но то, что для донбасских республик никакой турбулентности не произошло – проект wargonzo может утверждать достоверно. Как и то, что проект Суркова, которым руководит Бородай (Союз Добровольцев Донбасса, набирающий вес как самостоятельная сила уже несколько лет подряд) никто сворачивать не собирается тоже.

Донбасс таким образом обретает в российской политической конъюнктуре – особый статус. Де-факто он уже не Украина, но и не совсем внутренняя политика. Хотя выдача российских паспортов так или иначе интегрирует его человеческий потенциал в российское настоящее все интенсивнее», – резюмирует Пегов.

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