Сурков прервал молчание: Украину будут принуждать к братству силой

26.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Уволенный Владимиром Путиным куратор украинского направления Владислав Сурков заявил, что ушёл из-за смены концепции, предполагающей возможность торгов с Киевом. Однако, считает он, история показывает,что единственным вариантом является силовое принуждение Украины к братству. Причём, не исключено, что Украина при этом будет разделена на несколько частей.

Отвечая на вопрос о причинах отставки в беседе с политологом Алексеем Чеснаковым, уволенный Сурков призвал прочитать мнения главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьева.

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«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился…Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду. Мне удалось некоторые комменты по моему уходу прочитать. Некоторые довольно правильные. Не точные, конечно, в деталях и не слишком, возможно, доброжелательные, но по сути, в целом верные. Тогда еще сразу, в январе, Владимир Соловьев описал причины. Я не автора «Трех разговоров о конце всемирной истории» имею в виду. И не Владимира Рудольфовича уважаемого. А это Соловьев из «Коммерса.» И даже Леша Венедиктов довольно верно изложил. Уже после указа. Так что, некоторые, которым уж очень интересно, могут эти комментарии сами найти», – сказал Сурков.

«Итожим – замена Суркова на Козака на украинском направлении Кремля – это замена концепции Новороссии на концепцию возвращения Донбасса Украине, инфицированного российскими интересами (и всем остальным) /«отравленная таблеточка» по выражению одного искушенного дипломата/ Так что ничего личного, президент предпочел сменить тактику», – писал Венедиктов.

Соловьёв в «Коммерсанте» писал о том, что Козак является сторонником возвращения ЛДНР в состав Украины ради надежды на снятие санкций с России.

«Для него неурегулированный конфликт на востоке Украины — проблема, которая отвлекает ресурсы, мешает Москве нормализовать отношения с Западом. В команде Козака считают, что решение этого вопроса может ослабить или вовсе снять санкционное давление с России. У Дмитрия Козака, как и Владислава Суркова, репутация жесткого переговорщика, но при этом прагматика. Когда в прошлом году в Молдавии нужно было свергнуть режим одиозного антироссийского олигарха Владимира Плахотнюка, он обеспечил создание в Кишиневе уникальной антиолигархической коалиции — между поддерживаемым Москвой пророссийским президентом Игорем Додоном и прозападным блоком ACUM… Задача состояла в том, чтобы раздавить Плахотнюка. И его раздавили», – говорилось в публикации.

При этом Сурков заявил, что сам в возможность вернуть ЛДНР под контроль Киева по воле российских чиновников не верит. «У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», – сказал он.

Сурков подчеркнул, что решение об отставке было инициировано им лично. «Это была чистая самоволка», – сказал он.

«Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно», – добавил Сурков.

На уточняющий вопрос о возможности вернуться к теме Украины, Сурков ответил: «Не планируется. Невозможно». Тем не менее, экс-чиновник намерен заниматься политикой.

Перспективы Украины он прокомментировал следующим образом.

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», – считает Сурков.

Он также поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским на переговорах Нормандской четверки: «Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента».