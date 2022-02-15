Сурков: Россия не смирится с потерей юго-западных земель

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Новости Украины

Сегодняшняя карта западных границ России напоминает ситуацию 1918 года после заключения Брестского мира, практически сразу же названного современниками «похабным».

Об этом говорится в свежей статье Владислава Суркова, до недавнего времени курировавшего украинское направление в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда», – напоминает Сурков о ситуации 1918 года.

По его мнению, Россия сегодня находится в схожей ситуации.

«Если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики», – констатирует Сурков в материале, опубликованном сайтом Актуальные комментарии.

Он делает вывод: «Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы «похабного мира».

«И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной… Размер территории имеет значение. Контроль пространства — основа выживания. Теперь часто слышно, что это архаическое представление о политике. Что борьбу за земли, моря и небеса больше вести не стоит, потому что… непонятно, впрочем, почему. Скорее всего, потому что лень и страшно», – пишет Сурков.

Он уточняет, что «геополитические процессы медлительны».

Тем не менее, подчеркивает Сурков, «немыслимо оставаться России в границах похабного мира».