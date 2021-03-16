Сурков вертел Порошенко как куклой – Фесенко

16.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские СМИ обнародовали аудиозапись, на которой якобы лидер «Оппозиционной платформы -За жизнь» Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков обсуждают тему Донбасса.

Запись опубликовал интернет-канал «Обозреватель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как следует из ролика, люди с голосами, похожими на Медведчука и Суркова, говорят о назначении министра обороны ДНР Владимира Кононова, контактах с ним замглавы СБУ того времени Василия Грицака, схемах поставки наличности в Дебальцево и создание Совета городов на Украине. Исходя из записи, Сурков через Медведчука якобы продвигал свои идеи об урегулировании конфликта на Донбассе.

– У меня такое предложение. Вот, то, что я тебе послал тогда раньше, где этот Совет гордов был, он же у тебя есть. Вот это, вот, можно провести, – говорит «Сурков».

– Послушай, так давай, вот ты подумай хорошо, может, еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась. До этого же я не говорил о том, что кто-то что-то видел или кто-то что-то делает. Это мое мнение, – отвечает «Медведчук».

– Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа, – продолжает «Сурков».

– Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное, в целом, осталось прежним, – отвечает ему «Медведчук».

Далее стороны обсуждают, что предложения нужно донести до президента, который находится в отъезде и «завтра приедет», после чего «Медведчук» напоминает, что авторство этого текста принадлежит «Суркову», а не ему:

– У меня просьба такая, Вить, если ты будешь с ним говорить.., – начал «Сурков».

– Буду говорить завтра. Он вернется завтра и буду завтра говорить, – перебил его «Медведчук».

– Наше предложение в силе. Первую статью, если все-таки, районы туда ввести в соответствии с «минской» линией.., – продолжил «Сурков».

– Ну так, как мы написали, – снова перебил «Медведчук».

– Да-да, вот как у тебя, кстати, написано, – согласился «Сурков».

– Это не у меня, а у тебя, хи-хи-хи, – засмеялся «Медведчук».

Обнародованная запись, по мнению украинского политолога Владимира Фесенко, должна стать поводом для серьезного расследования и уголовных дел в отношении указанного в ней Василия Грицака и, экс-президента Украины Петра Порошенко. Интересно, что сам Фесенко в годы президентства Порошенко обслуживал его интересы, а сразу после выборов переметнулся в лагерь нынешнего главы государства.

«Это основание для СБУ для очень серьезных расследований и не только по Медведчуку. Например, речь идет о передаче «наличных» сепаратистам. Это за что, или для чего? Судя по разговору «наличные» должен был передавать Василий Грицак (тогда первый зам. главы СБУ, а с июля 2015 г. он возглавил СБУ).

Василий Грицак был доверенным лицом Президента Порошенко, и эту функцию явно должен был выполнять с ведома (или по поручению?) Президента. Насколько законной была эта «финансовая операция»? Не будут ли ее трактовать как «финансирование террористической деятельности» пророссийских боевиков? В общем здесь вопросов много. И ответы могут быть интересными.

Кстати, раз там упоминался Грицак, то: или разговор писали не спецы из СБУ, а из какой-то другой спецслужбы. Либо эту информацию утаили, или предусмотрительно сделали копию.

Второй интересный сюжет – разговор Медведчука и Суркова, судя по всему, о каком-то документе, связанном с Минскими соглашениями. И мы видим, что проекты документов писались россиянами, а с украинской стороной они согласовывались только редакционно.

По контексту разговора абсолютно очевидно, что Медведчук в переговорном процессе действовал в интересах россиян. В принципе мы и так об этом догадывались. Но при этом, судя по разговору, Медведчук плотно контактировал с Порошенко. И это был закрытый, неофициальный переговорный процесс, в котором тон явно задавали россияне», – написал Фесенко в своем блоге.