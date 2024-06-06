Сурков вывел формулу мира: «Минус шустрая, но легкомысленная баба Зеленский»

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СВО — это продолжение Минских соглашений другими средствами. Их России пришлось применить из-за того, что ныне утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнять договоренности. Об этом бывший помощник президента РФ Вячеслав Сурков заявил в интервью «Актуальным комментариям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те же Порошенко и Меркель вели себя мутно, конечно, но свою приверженность Минскому процессу все-таки декларировали. А тут пришел Зеленский, покрутился, пошнырял и — раз — не буду выполнять. Его отказ от мирного соглашения вернул Украину в состояние войны с Донбассом. России пришлось задействовать вместо дипломатических средств средства военные», – сказал Сурков.

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Он считает, что это произошло, потому что украинский лидер «попал под влияние западников и западенцев».

«Он шустрая баба, но легкомысленная. В сериале живет. Сценарий которого пишет не он», – считает Сурков.

По его мнению, отвергнув Минские соглашения, Зеленский «снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны».

«Чтобы купировать угрозу такого масштаба, требуются иные, сомасштабные меры. Конференция старших стран на руинах режима Зеленского? Возможно. Здесь важна последовательность: сначала руины, потом конференция. Режим Зеленского esse delendam [должен быть разрушен]. Таков рецепт. По-другому не лечится. Формула мира проста, вот она, запишите: «Минус Зеленский». Будет, согласитесь, довольно глупо, если земная цивилизация, погибнет из-за амбиций провинциального комика из Кривого Рога», – сказал Сурков.

По информации тг-канала «Бриф», Сурков активно предлагает Кремлю свои услуги по созданию «легитимной власти» на Украине, но безуспешно.