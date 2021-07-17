Сурков за кремлёвские деньги взрастил целую плеяду либералов

17.07.2021, Москва, Елена Острякова

Ныне известные в Сети оппозиционные блогеры и комики Данила Поперечный, Юрий Хованский, Илья Варламов начинали свою деятельность на государственные деньги, которые им выделялись якобы патриотической организацией «Наши», созданной тогдашним советником президента Владиславам Сурковым.

Об этом на youtube-канале Надежды Стрелец рассказала бывший пресс-секретарь «Наших» Кристина Потупчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы тогда только начинали прощупывать историю с вирусным контентом. Вася (федеральный комиссар «Наших» Якименко – ред.) любил собирать талантливых ребят из разных областей. Мы тогда познакомились с Юрой Дегтяревым, у которого вышло два вирусных ролика. Мы решили, что не будем его портить и втягивать в наш патриотизм. Вася выделял ему деньги на эксперименты, чтобы он делал, что хотел. В итоге за два года он создал современный Ютюб. Все эти ребята: Хованский, Поперечный, Ильич из Литлбига, – все работали у Юры. Без него их не было. Распалось это все, когда взломали мою почту. Они якобы не знали, на чьи деньги банкет», – рассказала Потупчик.

Сейчас Поперечный известен несмешными стендапами, состоящими из мата, оскорблений президента РФ и восхваления блогера-уголовника Алексея Навального. Юрий Хованский был в прошлом месяце арестован по подозрению в оправдании терроризма: он сочинил издевательскую песню о жертвах Норд-Оста. Повязался в «Наших» еще один либеральный блогер – Илья Варламов. Ему, по словам Потупчик, «Наши» поручали фотосъемку президента РФ, когда тот приезжал на Селигер.

«Им давали деньги за их развитие. Мы не получали с этого ничего. Это был просто fun, который заходил в Ютубе. Это был наш большой эксперимент. Для них это был социальный лифт. Нынешнее поколение не имеет возможности получить подобные скрытые гранты. Выглядело странно, что государство вкладывало в саморазвитие такого большого количество детей. Это было нелогично и вызывало удивление», – сказала Потупчик.

По ее словам, возмущение блогеров, когда они узнали, что получают деньги от власти, было наигранным. На самом деле, их возмутило то, что по сметам руководство «Наших» выписывали себе больше денег, чем им.

«Сурков любил экспериментировать. Не стояло какой-то задачи. Может быть, она бы потом появилась. Пускай растут все цветы. Потом, может, они помогут создать дивный новый мир, что вряд ли. Хотя он создался – сейчас за любую интеграцию ты платишь от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, а то и выше. Этот дивный новый мир был создан именно тогда на кремлевские деньги», – сказала Потупчик.

Она признала, что после ликвидации «Наших» многие функционеры этой псевдо-патриотической организации уехали жить в США.