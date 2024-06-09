Недавнее интервью экс-помощника президента РФ Вячеслава Суркова, где он расхваливал «Минск» и заявлял, что «Донбасс наш» – это глумление над мирными жителями и российскими бойцами, которые теперь вынуждены метр за метром выгрызать землю у намертво укрепившихся укронацистов.

Об этом на канале «Лимонка» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Очень хочу взять Суркова за шкирбан, притащить на линию соприкосновения, чтобы он с самого начала своих выс..ров «минских» жил 11-й год под обстрелами, как какие-нибудь бабушки на «Трудяге» (мкрн. Трудовские, Донецк – ред.) А поскольку он не набутылин, он ни под какими арестами, он продолжает выс..рать свои мудрые мысли, в то время, как люди здесь под обстрелами – каждый день кто-то погибает, кто-то ранен. И цена «минских» невероятно высока и платится невинными людьми, а не этим биомусором, который пишет, просто глумясь над здравым смыслом, людьми и реками крови, которые пролили наши воины. Что можно взять от мрази? Самая мощная часть этого выс..ра: неспециалисты не обязаны разбираться в тонкостях решения нелинейных политических задач, нужно просто посмотреть на результат – Донбасс наш. Мрази ты недоделанный кусок, когда возьмут хотя бы Красногоровку? Самое обидное, что никто не набутылил ни его, ни Зурабова и остальных, кто занимался всей этой политической порнографией. Раздают интервью – вместо того, чтобы быть казнёнными где-нибудь на Лобном месте посреди Красной площади после какого-то четвертования за кровь, которая пролилась по их вине», – возмущалась адвокат.

«Освобождён Донбасс» – хотя бы в границах Донецкой области, я не знаю, с таким темпом, с каким движется фронт, можно ещё очень и очень долго ждать. А вот эта похвальба – «Донбасс наш», ну приедь, скотина, на «Трудягу», посмотрим, что ты будешь говорить», – добавила Монтян.