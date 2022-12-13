«Суровикин перехватил инициативу и перемалывает наши резервы» – украинский военный эксперт

13.12.2022  18:56 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1932
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Те силы, которые украинское командование готовило для контрнаступательных действий, сейчас брошены на удержание Бахмута (Артёмовска), где успешно денацифицируются в боях с российской армией.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Те силы, которые украинское командование готовило для контрнаступательных действий, сейчас брошены на удержание Бахмута...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Они нас втянули в войну на истощение, Украина от этого уходила. Все девять месяцев войны мы использовали мобильную оборону. Когда противник наступает, сидим, обороняемся. И три эшелона. Первый, второй и третий оборонительный эшелон. Если уже окружили – переходим на второй. Не тратим… личный состав не погибает, на второй перешли, а наступающие несут большие потери.

Сейчас, к большому сожалению, мы отошли от этого. Они нас втянули, получается, что Бахмут сейчас сжирает наши все ресурсы. Все ресурсы, которые готовились для планов Генштаба, который, мы говорили, что возможна контрнаступательная операция, они вот туда бросаются и перемалываются. Это Россия, это их Генштаб, генерал Суровикин перехватил инициативу. И мы на это поддались», – переживал Стариков.

Он отметил, что сейчас, благодаря грамотному командованию, российские войска хорошо укрепились и выстроили три линии обороны.

«Россия выстроила. У них не было сплошной обороны, ни минных полей, ничего, наши быстро проходили. Сейчас они ставят надолбы, треугольники эти бетонные, копают рвы, траншеи, ставят минные поля. То есть линию обороны делают – первая, вторая, третья. Поэтому идет все очень серьезно. Навел дисциплину (Суровикин – ред.), и войска начали выполнять задачи, которые ставит их командующий. А мы этого не поняли», – добавил украинский эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть