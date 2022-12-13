«Суровикин перехватил инициативу и перемалывает наши резервы» – украинский военный эксперт

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Те силы, которые украинское командование готовило для контрнаступательных действий, сейчас брошены на удержание Бахмута (Артёмовска), где успешно денацифицируются в боях с российской армией.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они нас втянули в войну на истощение, Украина от этого уходила. Все девять месяцев войны мы использовали мобильную оборону. Когда противник наступает, сидим, обороняемся. И три эшелона. Первый, второй и третий оборонительный эшелон. Если уже окружили – переходим на второй. Не тратим… личный состав не погибает, на второй перешли, а наступающие несут большие потери. Сейчас, к большому сожалению, мы отошли от этого. Они нас втянули, получается, что Бахмут сейчас сжирает наши все ресурсы. Все ресурсы, которые готовились для планов Генштаба, который, мы говорили, что возможна контрнаступательная операция, они вот туда бросаются и перемалываются. Это Россия, это их Генштаб, генерал Суровикин перехватил инициативу. И мы на это поддались», – переживал Стариков.

Он отметил, что сейчас, благодаря грамотному командованию, российские войска хорошо укрепились и выстроили три линии обороны.

«Россия выстроила. У них не было сплошной обороны, ни минных полей, ничего, наши быстро проходили. Сейчас они ставят надолбы, треугольники эти бетонные, копают рвы, траншеи, ставят минные поля. То есть линию обороны делают – первая, вторая, третья. Поэтому идет все очень серьезно. Навел дисциплину (Суровикин – ред.), и войска начали выполнять задачи, которые ставит их командующий. А мы этого не поняли», – добавил украинский эксперт.