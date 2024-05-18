Суровикин заменит Герасимова на должности главы Генштаба?

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Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук пояснил, почему распространил сведения о возвращении генерала Сергея Сурокивина из Африки в Москву, однако затем эти данные опровергал телеведущий Владимир Соловьев.

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«Генерал Суровикин опальная персона. Против него было настроено значительное количество наших руководителей. Часть защищала, часть была расстроена, но согласились в итоге на компромиссный вариант, несмотря на все истории с поддержкой/не поддержкой Пригожина… После допроса в Лефортово его отправили на другое место службы – в Алжирскую народную республику…. Согласно моим источникам, 13 мая он прибыл в Москву. 14 мая он там оставался. Почему решили по линии Владимира Соловьева это опровергнуть – я не знаю. Может быть, какая-то игра из разряда ввести в заблуждение, чтобы не портить планы. Поэтому я у себя на канале ответил сдержанно: ну, может, к этому моменту его уже в Кремле нет», – сказал Звинчук телеканалу RTVi.

Шансы Суровикина возглавить Генштаб вместо Валерия Герасимова выступающий оценил так:

«Это то, чего хочет наше население, военнослужащие. Потому что генерал Суровикин пользуется почетом. Но у нас никогда система не реагирует так, как хотят люди. Она делает что-то по-другому. Все хотели видеть Дюмина на посту министра обороны, говорили «самый вероятный кандидат». Но ушел на помощника президента. Система никогда не сделает то, на что рассчитывают люди. Поэтому говорить, что рассматривается сейчас кандидатура на начальника Геншатаба – не готов. Но и не могу этого отрицать».

На уточнение, что же тогда Суровикин мог делать в Кремле, вернувшись в Москву в середине мая, Звинчук сказал:

«Что, у нас мало вопросов, к которым можно привлекать генерала с огромным опытом? Это может быть как курирование различных операций за рубежом, так и согласование неких деликатных вопросов по какой-нибудь иностранной миссии».

Шансы смены главы Генштаба в ближайшее время Звинчук оценивает невысоко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас масштабных перестановок не будет. Может быть, кто-то из заместителей министра обороны поменяется, но в разгар активных боевых действий, «по ходу пьесы» «въезжать» вот в это все – недальновидно. Герасимов, вероятнее всего, свои позиции сохранит. На определенном этапе, возможно, начнется какая-то ротация, но это будет максимально плавно. Герасимов на пенсию просился достаточно давно. Когда я служил, в 2017-19 годах, тогда уже говорили, что хочет в отставку. Насколько сейчас ему эту отставку дадут, учитывая, что он – командующий всей СВО, – это вопрос».