Неожиданные повороты: самые удивительные трансферы лета

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Взгляд на самые удивительные и обсуждаемые трансферы последнего трансферного окна, включая неожиданный переход Палмера и удачный ход «Брайтона» по Фати.

Трансферы в АПЛ – это безумие. Это подтверждают даже агенты

«The Athletic» провело исследование, в котором опросило двадцать агентов, занимающихся сделками в АПЛ. Они рассказали о прошедшем трансферном лете. Этот период стал рекордным, так как клубы Премьер-лиги потратили 2.36 миллиарда евро на приобретение игроков. Большинство инвестиций пришлось на «Челси», под руководством американского миллиардера Боэли, однако другие команды тоже не остались в стороне, осуществляя трансферы, которые порой вызывали изумление самих агентов. Собрав разнообразные отзывы экспертов, получился глубокий взгляд на трансферную активность в АПЛ.

Лучший трансфер лета

Для большинства агентов (девять из двадцати) переход Мэддисона из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн евро стал лучшей сделкой сезона. Хотя «Челси» тоже хотел подписать Джеймса, он в итоге присоединился к «шпорам», так как Боэли отказался из-за возраста футболиста.

К тому же интересно, что агенты упомянули трансфер английского футболиста Беллингема в «Реал», несмотря на то что он не касается напрямую АПЛ. Остальные участники опроса выбрали Райса, который перешел в «Арсенал», и Кейна, ставшего игроком «Баварии», как логичные и ожидаемые трансферы.

Кстати, трансферы всегда привлекают внимание, а сайт 1xbet uz пользуясь инсайдерской информацией от самих агентов даже предлагает линию на переход игрока в тот или иной клуб.

Худший трансфер лета

Здесь мнение агентов было схожим. Шестеро из них критически отозвались о Хаверце, которого в Германии называют «пришельцем», имея в виду не его происхождение, а его несоответствующую игру на поле.

Также агенты выразили недоумение по поводу трансфера Кайседо в «Челси», не понимая стоимости сделки и решения футболиста присоединиться к нестабильной команде. Также были высказаны опасения относительно Маунта, который может не проявить себя в «Манчестер Юнайтед».

Самая удивительная сделка

Трансфер хавбека Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси» заставил многих агентов поднять брови. Один из них выразил свою недоумение:

“Как можно понять переход Коула Палмера? «Челси» действительно нуждался в нем? В «Манчестер Сити» он находился на подъеме, и был на грани выхода в стартовый состав, что говорит о его уровне. Для «Челси» такой шаг кажется необоснованным, а для «горожан» — странным, если они действительно доверяли этому молодому игроку. И что о желаниях самого Палмера? После прохождения академии «Сити», он решил искать испытания в «Челси»”.

Фати также попал в этот список удивительных трансферов, но в положительном контексте. Многие были поражены тем, что «Брайтон» обошел более влиятельные клубы и забрал вингера «Барселоны» в аренду.

Другие трансферные истории получили по одному голосу от участников опроса, причем причины удивления были разнообразными — от переезда Хендерсона в Саудовскую Аравию до решения «Тоттенхэма» отпустить Кейна в «Баварию».