14.06.2018, Киев, Игорь Круглов

313 просмотров

Суррогатная ненька Украина

Это Киев, детка. Это Порошенко и компания победителей переворота -2014, это их «майдан достоинства» и его вполне достойные плоды. Это их вожделенная Европа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В киевском метро появилась реклама суррогатного материнства. 567 тысяч гривен (около 22 000 долларов) стоит для молодой женщины 18-30 лет продать свое тело, отдаться некоему богатею, воняющему дорогими парфумами, или просто принять чужое семя – и родить несчастного ребенка.

Ребенка, которого тут же придется отдать суррогатным богатым подонкам – и навсегда об этом забыть. Что будет потом с молодой законопослушной (это одно из главных условий проекта) дурехой, продавшей свое дитя – возможно, первое и последнее, – за деньги, никого не волнует. Главное, чтобы эта законопослушная слушалась украинских законов и не качала впоследствии права. Впоследствии – когда дойдет до нее, какой страшный грех она совершила и как искалечила себе жизнь.

Это не волнует некий сатанинский фонд под названием, которое на фото, ни укровласть.

Почему это может происходить? Да все потому же, почему множится число окон Овертона и в виде билбордов, и в виде телерадиопрограмм, и виде театральных постановок, перформансов, а также бесчисленных газетных статеек, заметок, новостей… Украина готовится к майданно–достойной встрече антихриста.

Например, уже долгие месяцы висят по Киеву громадные борды с видом какой-то музыкальной, с позволения сказать, группы гламурных педиков, рекламирующих презервативы. Порошенко и компания убивают здесь двух зайцев. И выполняют требования своих закордонных хозяев по сокращению рождаемости, и внедряют ненормальные нормы ЛГБТ.

Теперь в том же столичном граде Киеве появились аналогичные похабные плакаты с рекламой какого-то «Музрадио». Может, «Музрадио» и оплатило развратную гнусь. Но главным теневым заказчиком проступает сквозь эту похабщину коллективное мурло властей.

И вот теперь в киевском метро повсюду появились новые рекламы – суррогатного материнства. Не подпольные, не просто наспех приклеенные соплями, а – в рамочках, под плексиглазом, то есть вполне официальные. То есть – «добро» дано организацией, ведающей рекламами в Киевском государственном метрополитене. Равно как и вышестоящими организациями. Главная из которых находится за забором на ул. Банковой и оттуда распространяет всю эту заразу. Пардон, Европу.

По улицам идут маленькие дети. Они любознательные, им все интересно. Они вертят головками и видят голые задницы и ублюдков с мерзкими слоганами, нависающих с громадных плакатов над улицами некогда святого города, поименованного «Матерью городов русских». Дети, пугаясь, спрашивают у пап и мам: что это такое?

Что им должны отвечать родители? Что это, детка, Киев, и что это – вековая мечта украинцев – Европа?.. Или что окна Овертона в преддверии гей-парада – 2018 открываются с небывалым ускорением?

Кстати, насчет «прайд-парада». Совершенно неудивительно, что Порошенко, Гройсман и Ко. не сочли непристойным предложение 35 евродепутатов возглавить эту демонстрацию ада.

И тем более – не врезали по всем 35 нетрадиционным торцам, как поступил бы любой нормальный мужик, получи он такое предложение.

Официальный Киев даже не задался вопросом, насколько оскорбительно такое предложение для нормальных людей.

Почему? Потому что он уже, в сущности, давным-давно ненормальный.

А еще потому, что его волнует лишь бабло и благосклонность западных хозяев, а никак не судьбы народа и страны, превращенной в сплошной суррогат. Суррогат чести, совести, достоинства, морали, религии, культуры – ВСЕГО.

Потому что, несмотря на свои потуги сколотить политический автокефальный ЕПОЦ, он является штабом нечисти и богоборчества.

Суррогатное материнство в суррогатной стране… Мне видится в данном факте глубокий обобщающий смысл.

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой женщина добровольно соглашается забеременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребёнка, который будет затем отдан на воспитание другим лицам – генетическим родителям. Они и будут юридически считаться родителями данного ребёнка, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать.

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви отмечается, что расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья личности. (…)

В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Наряду с «плодом чрева на пользу» супругам испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, целомудрия, «единомыслия душ и телес». Поэтому пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными. (…)

К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений.

Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны.

Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является «плотью от плоти» анонимных доноров.

Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо «социальных», еще и так называемых биологических родителей.

«Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчикам», противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности.

«Суррогатное материнство» травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания.

Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью.

Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация «репродуктивных прав» одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нестандартной сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца.

Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности.

Украинцы любят называть свою страну «ненькой».

«Ненька» – это ласковое, очень нежное обращение к матери, принятое в украиноязычных, большей частью западных, регионах.

Как стопроцентно точно перевести его на русский, не знаю. Но уж, во всяком случае, не пренебрежительно. Не как, например, «мамка». Возможно, как «маманя» или «мамаша». Это прекрасные русские слова обращения к матери, принятые еще при Царе-батюшке, – с почтением, любовью и нежностью.

У одного из украинских поэтов были такие трогательные стихи, даже ставшие песней:

«Знаю, вы молылыся за мэнэ, дни и ночи, сыва моя нэнэ».

«Знаю, вы молились обо мне дни и ночи, седая моя мама».

Но власть имущие превращают – если уже не превратили – эту самую неньку в суррогатную мать.