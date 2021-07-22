«Существенное укрепление лобби агрессора». Иск РФ в ЕСПЧ заставил Украину нервничать

22.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины.

Москва выдвигает Киеву десять претензий. Среди них — гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе; практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ и журналистов; дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы; дискриминация российского бизнеса; блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова; крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

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«Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский Суд по правам человека», — говорится в жалобе.

Россия ходатайствует об обеспечительных мерах, обязывающих Киев немедленно: прекратить водную блокаду Крыма; прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке; отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

«Призываем международное сообщество обратить, наконец, внимание на происходящее на Украине. Обращение России в ЕСПЧ нацелено, среди прочего, на предоставление Суду всей полноты информации о творимых властями Украины или при их попустительстве бесчинствах, ведущих к многочисленным нарушениям прав человека, гарантированных ЕКПЧ. Ожидаем беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования Судом представленных государством-истцом материалов и доказательств», – прокомментировали подачу заявления в МИД РФ.

«По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно. Но для ЕСПЧ – это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», – написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Жалоба Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей имеет более чем веские основания и станет «лакмусовой бумажкой» беспристрастности Страсбургского суда», – считает председатель комитета по международной политике Госдумы Леонид Слуцкий.

«Давно пора! Иллюзий по поводу вердикта суда нет никаких. Но обращать внимание на это надо обязательно. Постоянно, громко, везде! Используя любые площадки», – приветствовал подачу иска политолог Владимир Корнилов.

Обрадовался и его либеральный коллега Станислав Белковский.

«Слава Богу. Это значит, что в обозримом будущем РФ не выйдет из Совета Европы», – написал он.

Украинский адвокат Борис Бабин считает, что Киев не может рассчитывать на безусловную поддержу в ЕСПЧ.

«РФ никогда бы не сделала такого рискованного шага без ряда факторов. Это существенное укрепление лобби агрессора в Совете Европы. Сейчас мы слабы в Совете Европы как никогда, и Россия это знает и многое для этого сделала», – написал Бабин в своем «фейсбуке».