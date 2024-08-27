Существует ли план «золотой миллиард»

Мы много раз слышали, что в планах мировой правящей элиты стоит задача по сокращению численности населения. Ведь проговаривались по этому поводу не только знатные королевские особы, которые и являются настоящими заказчиками выполнения этой задачи. Часто высказывались и их халдеи, перечислить которых просто невозможно. Среди них основатель компании Microsoft Билл Гейтс, основатель CNN Тед Тёрнер, основательница американской федерации планирования семьи Маргарет Сенджер, Дэвид Рокфеллер, чиновник госдепартамента США по делам населения Томас Фергюсон, специалист в области планирования семьи Джон Гвиллебод и многие другие. Даже Горбачёв имел неосторожность проговориться. И даже его ставленник – председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Найти эти цитаты в интернете не так и сложно.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Оговаривались по этому поводу практически все советники президентов США. Советник Хиллари Клинтон Нина Фёдорова, сама Клинтон, советник Барака Обамы, советник Джорджа Буша, судья Верховного суда США, всевозможные чиновники Госдепартамента, учредители гуманитарных и экологических организаций, профессоры в области планирования семьи, философы и многие другие. Доказательств того, что теория «золотого миллиарда» – на самом деле вовсе не теория, а факт, много. Вплоть до нескольких Докладов и Резюме в ООН по вопросам народонаселения.

Американские элиты в 1980 году даже установили гранитный монумент, известный как Джорджийские скрижали, где на 8 языках (в том числе на русском) написаны 10 заповедей на будущее. Первая из них гласит: «Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой».

Примечательно, что заказчиком монумента оказался человек, скрывающийся под псевдонимом. Компании, производящей монумент, он заявил, что представляет некую группу «верных американцев», выдать которых он не согласится даже под дулом пистолета. Сами подрядчики посчитали его сумасшедшим и назвали цену за выполнение работ заведомо неподъёмную. Однако некий «элегантный седовласый джентльмен» без раздумий согласился оплатить стоимость услуг, в несколько раз превышающую разумную.

Сооружение простояло 42 года, но спустя 132 дня после начала СВО, 6 июля 2022 года монумент был взорван. И это явно нам говорит о том, что западные глобалисты получили своё жёсткое послание. Это был буквально плевок в лицо сторонников глобалистов и так называемого «века разума», о котором говорилось в скрижалях. И плюнули им в лицо как раз в разгар СВО. Что явно можно назвать одним из ударов Многополярного мира по Глобальному Западу.

Так существует ли в западных элитах соглашение по уменьшению численности населения? По-моему, доказательств по выполнению плана сокращения человеческой популяции существует уйма.

Так зачем «хозяевам мира» понадобилось зарегулировать земное население до средневековых показателей? Ведь если каждая страна, если ей не ставить палки в колёса, сможет сама себя содержать, выращивать зерновые культуры, разводить скот и вести иные хозяйства, то человечество вполне способно само себя содержать. Такие густонаселенные страны как Китай и Индия вполне справляются с задачей по своему содержанию.

Всё просто. «Хозяевам мира» очень сложно контролировать большое население. Чем меньше стадо, тем легче его пасти. Отсюда и растут страшилки про глобальное потепление, пукающих коров и тому подобные повестки равенства полов, свободы от детей и прочие нетрадиционные психозы, не предусматривающие продолжение рода. Всё это ведёт к уменьшению населения. Но, как видим, пока ещё у них плохо получается.