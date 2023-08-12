«Существуют элементы расхлябанности. Нужен трибунал», – Сивков о ситуации в Черноморском бассейне

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Безопасность судоходства в Черном море напрямую зависит от наличия сил и средств у Черноморского флота, которых явно недостаточно. Нужно увеличивать группировку, усиливать ЧФ, потому как угрозы со стороны Украины наносить удары по гражданским судам – это не пустой звук.

Об этом на youtube-канале «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В военном деле не существует ничего абсолютного. Насколько был сильно защищен линейный корабль «Тирпиц», находящийся в одном из фьордов Норвегии, и, тем не менее, несмотря на всю эту мощнейшую защиту, англичанам удалось проникнуть туда на малых подводных лодках и его взорвать. Для того, чтобы нам обеспечивать защиту всех баз, которые мы имеем, нам нужны силы и средства. Нам нужно контролировать прилегающее к нашему побережью пространство, на что тоже нужны силы и средства. Причем совсем не такие уж малые. Да, естественно, существует элементы расхлябанности, существуют ограничения на применение оружия, поэтому такие эпизоды были, есть и будут. Конечно, главная база флота Севастополь защищен надежно, там никто не прорвется», – заверил он.

Новороссийск, по словам эксперта, с начала спецоперации был в стороне, достаточного внимания безопасности не уделялось, как и Крымскому мосту, который тоже атаковали с моря. Поэтому теперь там будут наращивать силы, обеспечивать прикрытие.

«Могу привести другой пример – вот был мост, уж казалось бы, очень важный Чонгарский мост, и туда удалось прорваться 3 из 12 ракет. Это война, к сожалению, и конечно такие эпизоды будут, но всегда речь идет о соотношении сил и потерь. Катера, которые использовали для удара, были спущены с судов маток, которые очень часто действует под флагом нейтральных государств. Вскрыть факты запуска таких судов практически невозможно. Поэтому такие эпизоды есть, от этого никуда не деться. Можем ли мы сейчас обеспечить полный контроль? Да, можем. Но для этого нужны силы и средства. Это грустно, но я хочу напомнить, что удушение российского флота шло на протяжении почти 30 лет с 1991 года. Шло свертывание финансирования вооруженных сил еще при Советском Союзе, при Горбачёве, когда было опасно офицерам проявляться по форме на улице, за это могли просто убить, столкнуть под электричку», – подчеркнул Сивков.

По его словам, гиперзвуковое оружие, ракетные системы С 400, новые С 500, полеты Су-34, «Калибры» и все прочее – это чудо, которое достигнуто огромным трудом, зачастую риском потери карьеры очень многих людей, которые ради страны рисковали всем в 90-е и нулевые годы.

«Я хочу напомнить, что еще совсем недавно во времена Сердюкова нам доказывали, что танки нам не нужны, нам не нужна ствольная артиллерия. И эти люди почему-то получили звание Героев России, и они оскорбляют это звание, унижают тех людей, которые своей кровью, своим героизмом, защитой Родины заслужили это звание. А они, прикрываясь этим званием, избегают уголовной ответственности за свою деятельность. Поражен, что все эти вещи сохранили колоссальным трудом вот этих людей, которые остались героями, патриотами страны, в значительной степени безымянными в 90-е и нулевые годы, которые сопротивлялись развалу Вооруженных Сил, которые не давали уничтожить ядерные силы России, благодаря этому мы сейчас живем. Но я обращаю внимание – массовых судов, трибуналов над этими людьми, над всей этой нечистью, пока еще не было. И поэтому да, будут обязательно будут еще проблемы, еще будут разные проблемы, надо четко это понимать», – заключил Сивков.