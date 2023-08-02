Существуют сценарии устранения Зеленского – политолог

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Сценарии устранения президента Украины Владимира Зеленского существуют.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ситуации с Зеленским, то несомненно сценарии устранения его по каким-то обстоятельствам (ракета попадет либо внутри что-то такое произойдет) существуют. Зеленский сейчас становится более радикальным, чем многие из тех, кто адекватно оценивают возможности и ресурсы страны. Он вынужден вести войну до конца, может быть, и понимая, но не видя возможности для компромисса. Вполне вероятно, я выдаю желаемое за действительное», – сказал Чеснаков.

Наиболее вероятным преемником президента Украины он считает главу его офиса Андрея Ермака.

«Безусловно глава офиса президента Ермак своими жесткими публичными заявлениями фиксирует для себя пространство для будущей политической карьеры. Он выполняет более важную организационно-политическую роль, являясь тенью Зеленского и зная все процессы с США и Европой. Он держит под контролем ситуацию. Естественно, к нему больше доверия со стороны западных партнеров, чем, например, к главкому Залужному, которого считали главным конкурентом Зеленского на будущих президентских выборах», – считает эксперт.

По его мнению устранение Зеленского может серьезно повлиять на отношения Украины с Россией.

«Мы не можем сказать, что Зеленский вечен. Когда-нибудь он по каким-то обстоятельствам может уйти. В конце концов со здоровьем что-то может произойти. Это гипотетические ситуации, но их нельзя сбрасывать со счетов. У каждой стороны есть набор сценариев на этот случай. Уход Зеленского может восприниматься как триггер, который запускает довольно серьезные процессы. Возможно, это будет процесс ужесточения украинской позиции, а возможно, ослабления и демонстрации готовности к переговорам», – резюмировал Чеснаков.