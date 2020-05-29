Суслов: Кадровый кризис на Украине достиг апогея – централизованное управление рушится

29.05.2020, Киев, Игорь Петров

Ключевые посты в системе государственного управления Украины заполонены некомпетентными люди, что снижает уровень принятия решений и заставляет регионы брать полномочия центра на себя.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что происходит, когда малоопытный человек назначается министром. Он некомпетентен, он не принимает решений. Это значит, что уровень принятия решений идет вниз. Если компетентные люди на уровне замов, то основные решения начинают приниматься на уровне замов, ну а министр подписывает. Если замы оказываются некомпетентными (а ведь у нас почти всегда вместе с переназначения министров назначают новых замов, часто тоже без опыта), тогда уровень принятия решений падает еще ниже, он падает на уровень директоров департаментов, начальников отделов.

Но на таком уровне человек не может проводить, даже если он опытный, целостную политику министерства. Возникают большие трения и конфликты внутри аппарата, эффективность государственного управления продолжает падать. Но мало того, у нас ведь кадровые изменения дошли и до этого уровня, и там очень часто людей увольняют, заменяют, и тоже меняют на некомпетентных.

И вот этот кризис системы государственного управления приводит к тому, что в стране появились отчетливые центробежные тенденции. Региональные элиты крайне не удовлетворены ходом событий в стране и начинают перебирать на себя самые разные полномочия.

Мы видим это особенно явно в конфликтах. Ну, скажем, конфликт президента Украины Зеленского и мэра Черкасс, он получил определенное распространение много обсуждался. Раньше был конфликт между президентом и мэром Харькова.

Региональные элиты начинают заботиться больше о своих регионах. Но такие тенденции очень опасны для страны, потому что разрушение централизованного управления страной ведет к большим проблемам», – подытожил Виктор Суслов.