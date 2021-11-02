Суслов объяснил, что Украина пожинает печальные последствия отказа от прямого договора с «Газпромом»

02.11.2021 15:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина в любом случае понесет огромные потери из-за ситуации на рынке газа, поскольку ее промышленность вынуждена закупать «голубое топливо» по высоким биржевым ценам, хотя можно было бы получать его гораздо дешевле по контракту с «Газпромом.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что Украина переживет зиму, но с огромными потерями при всех вариантах, судя по той политике, которая проводится сейчас. Ведь Украина покупает газ только по биржевой цене, биржевая цена применяется сейчас в украинской промышленности, предприятия предлагают покупать газ от 32 тысяч гривен за тысячу кубометров до 50 тысяч гривен. Конечно, это всё делает нашу промышленность неконкурентоспособной. Сегодня это становится основным фактором роста цен, потому что идёт инфляция, рост роста издержек при производстве любых товаров, в том числе предназначенных для внутреннего рынка. Стоимость товаров быстро повышается, темп инфляции ускоряется», – отметил Суслов.

«То есть так или иначе, во всех вариантах наши граждане понесут очень большие потери. Если говорить о решениях, которые были бы разумны, то да, у нас есть газ собственной добычи, который сейчас идёт на нужды собственных граждан по 7,42 гривен за кубометр. Но у нас есть и перспективы развития добычи газа, чего мы пока не делаем, есть запасы газа. И у нас всё ещё есть возможность брать пример со стран, которые действуют более разумно. Надо заключать прямой договор с «Газпромом», – добавил экс-министр.

«С российской стороны такие предложения многократно звучали, были предложения и по скидкам на газ. Молдова заключила на днях контракт по 450 долларов (за тысячу кубометров), это всё-таки не тысяча и не полторы тысячи, как бывает последние дни по нынешним ценам. Украина могла бы, я думаю, получить более выгодные условия. Но наша проблема – это наше правительства. Это люди, которые не договороспособны. Это люди, которые не способны вести переговоры», – сказал Суслов.