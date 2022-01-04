Суслов объяснил, зачем США продают Украине защиту от несуществующей угрозы

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Новости Украины

США разыгрывают спектакль, в котором они якобы спасают Украину от полномасштабного наступления РФ, взамен требуя от Киева таких уступок, как снятие возражений против «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что по итогам последнего заседания СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что РФ не собирается нападать.

«Это идёт полностью вразрез с заявлениями Байдена. Данилов заявил, что российских войск там в три раза меньше, чем нужно для нападения, они не выстроены, не отмобилизованы и находятся на расстоянии 200-400 километров от украинской границы и опасности не представляют. Я допускаю, что Данилов сказал правду, и тогда получается, что американцы готовы нам продать защиты от угрозы, которой нет», – отметил экс-министр.

«Вот эти постоянные заявления администрации США о том, какие будут ужасные санкции, как Штаты будут защищать Украину, в то время, как на неё никто не собирается нападать, это попытка заставить Украину согласиться на другие условия. Ну, мы вас защитим, нападения не будет, а вы, наконец, снимайте, например, возражения против «Северного потока-2», или берите на себя в полном объёме обязательства выполнить Минские соглашения вместе с «формулой Штайнмайера». Или что-то другое», – полагает экономист.

«Но по тем, которые есть, утечкам из органов власти и одной, и второй, и третьей стороны, ясно, что именно эти темы сегодня находятся в центре внимания. Чем это закончится, узнаем в середине января», – резюмировал Суслов.