Суслов: Отключение России от SWIFT больно ударит по Украине

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Новости Украины

В случае отключения России от SWIFT наибольший ущерб получат торгующие с ней страны, такие, как Украина.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что будет, если будут введены такие санкции, как отключение Украины от SWIFT? на примере Украины. Украина предоставляет России достаточно большой объём услуг по транспортировке газа. Если мы будем транспортировать газ, а Россия, ввиду отключения от SWIFT, не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать или нет? Конечно, нет. Или наоборот – на украинских атомных станциях больше половины ядерного топлива мы импортируем из России. Если Украина ввиду отключения от SWIFT не сможет оплачивать это ядерное топливо, будет ли Россия его поставлять бесплатно? Конечно, не будет. У нас возникнут большие проблемы», – сказал он.

Виктор Суслов подчеркнул, что заменить экономические отношения с Россией Украине нечем.

«Спасёт ли нас в этих условиях МВФ? Деньги МВФ – конечно, хорошая штука, только они не годятся для того, чтобы загружать их в ядерные реакторы, если не будет ядерного топлива, как не будет газа. Поэтому стремиться к тому, чтобы максимально нанесли взаимный ущерб в сфере экономики – это чаще всего неправильно. Проблемы, которые есть, нужно решать путём дипломатических переговоров», – резюмировал экс-министр.