Суслов: Зеленский лично подписал газовый приговор МВФ украинцам
Последствия подписанного меморандума Украины с МВФ похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.
Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Один из важнейших пунктов, который содержится в меморандуме, говорит о том, что начиная с мая 2022-го года «Укргаздобыча» (главный и единственный добытчик газа на сегодня, который добывает в районе 14-15 млрд. кубов газа) будет продавать от 40 до 50% своего добытого газа исключительно на бирже с равным доступом всех покупателей. А с 2024-го – 100%. Что это означает?
Это означает, что МВФ пытается разорвать нашу вертикальную интеграцию добычи сырья, в данном случае – газа и его использования для целей развития украинской экономики и жизни украинских граждан.
Потому что, когда этот газ начнёт поступать на биржу и продаваться свободно, туда придут посредники от имени европейских потребителей, которые намного конкурентоспособней и платежеспособнее, чем украинские. Чем химическая промышленность, теплокомунэнерго или другие теплопоставляющие организации. Они (европейцы – ред.) купят украинский газ и, используя нашу газотранспортную систему, отправят этот газ на рынки, где цена газа выше, чем в Украине. Этот пункт абсолютно ключевой в этом меморандуме.
Одно такое обязательство вообще радикально может поменять ситуацию в нашей стране, ляжет химическая промышленность и будет уничтожена окончательно, мощнейший удар будет по металлургии, которая тоже потребляет много газа. Но главное может получиться невероятной силы удар по нашему коммунальному хозяйству, особенно по отоплению, и я не знаю, как мы будем переживать следующую зиму», – рассказал Суслов.
По его словам, так же обстоит ситуация практически по всем остальным пунктам меморандума.
«Мы сказали по энергетике, начали с газа, а дальше идёт пункт о том, что это подписывается наш президент, и мы обязуемся, что у нас не будет никаких задолженностей в электроэнергетике перед производителями зелёной энергии. Где цена за кВт в час в несколько раз выше, чем в теплоэнергетике, в атомной энергетике. По 5-6 гривен, а то и больше за кВт в час, мы обязуемся платить, вводя эту возобновляемую зелёную энергетику, но способны ли будут наши граждане платить? Потому что, конечно, имеется в виду, что уровень цен на электроэнергию тоже будет выведен на этот уровень и даже выше.
Поэтому то, что подписано, конечно, может Зеленский этого не понимает, это похоронит его личные любые надежды на избрание повторное на следующих президентских выборах. Это абсолютно нельзя было подписывать», – заключил экономист.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.