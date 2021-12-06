Суслов: Зеленский лично подписал газовый приговор МВФ украинцам

Последствия подписанного меморандума Украины с МВФ похоронят все надежды президента Владимира Зеленского переизбраться на второй срок.

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из важнейших пунктов, который содержится в меморандуме, говорит о том, что начиная с мая 2022-го года «Укргаздобыча» (главный и единственный добытчик газа на сегодня, который добывает в районе 14-15 млрд. кубов газа) будет продавать от 40 до 50% своего добытого газа исключительно на бирже с равным доступом всех покупателей. А с 2024-го – 100%. Что это означает?

Это означает, что МВФ пытается разорвать нашу вертикальную интеграцию добычи сырья, в данном случае – газа и его использования для целей развития украинской экономики и жизни украинских граждан.

Потому что, когда этот газ начнёт поступать на биржу и продаваться свободно, туда придут посредники от имени европейских потребителей, которые намного конкурентоспособней и платежеспособнее, чем украинские. Чем химическая промышленность, теплокомунэнерго или другие теплопоставляющие организации. Они (европейцы – ред.) купят украинский газ и, используя нашу газотранспортную систему, отправят этот газ на рынки, где цена газа выше, чем в Украине. Этот пункт абсолютно ключевой в этом меморандуме.

Одно такое обязательство вообще радикально может поменять ситуацию в нашей стране, ляжет химическая промышленность и будет уничтожена окончательно, мощнейший удар будет по металлургии, которая тоже потребляет много газа. Но главное может получиться невероятной силы удар по нашему коммунальному хозяйству, особенно по отоплению, и я не знаю, как мы будем переживать следующую зиму», – рассказал Суслов.