Суть СВО сведется к тому, что весной Крым будет признан российским – киевский политолог

12.12.2022  14:40 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Все происходящее на Украине с февраля этого года связано с тем, чтобы закрепить Крым в составе Российской Федерации.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все происходящее на Украине с февраля этого года связано с тем, чтобы закрепить Крым...

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По мнению Чаплыги, спецоперация на Украине началась после попытки Великобритании создать свою базу ВМФ в Очакове, что позволило бы ей обходить Конвенцию Монтрё. Великобритания же сорвала попытку закрепить тему Крыма во время переговоров между Россией и Украиной в апреле этого года в Стамбуле.

«Если будем читать все книги, которые написали Обамы, Трампы и так далее, что следует из этих книг? Из этих книг следует, что команда сдать Крым последовала откуда? Из США. И сдали, его сдали. А война из-за чего началась? Я сразу говорил, еще раз говорю – проследите все мои эфиры, я всегда говорил, Крым является сутью этой войны… Им нужен был сухопутный коридор – они его получили, вода им нужна была в Крым – они ее получили и гарантировать ее хотят по этому периметру ЗАЭС.

Очаков – это база, которая выходит за пределы Конвенции Монтрё. Там написано проход кораблей, военных в акваторию Черного моря третьих стран – максимум три недели. А как держать чужой флот в Черном море более трех недель? Это Очаков, который контролирует Крым… Когда Америка выводит Крым за скобки, а именно это является сутью «Стамбула-1», помнишь «Стамбул-1» в апреле. Так вот, «Стамбул-1» был о чем? О Крыме – за скобки. А кто сорвал? Британия.

Ага, Очаков, Крым – Британия, «Стамбул-1» – Британия. Опять мы приходим в точку ноль, США выходят и говорят: «Крым – за скобки». Прямым текстом. Все это, что вы видите – это ради Крыма. И Крым делим не мы, Крым делят русские, британские и турецкие. И даже не американские», – заявил Чаплыга.

При этом, по мнению политолога, эмбарго на российскую нефть, введенное Евросоюзом, грозит оставить без движения украинскую боевую технику, а к весне, когда Украина пройдет холодную зиму, вопрос о Крыме снова станет актуальным.

«Гештальт закрыт еще в ноябре, а для того, чтобы его подписать – нужно заморозить конфликт в прямом смысле этого слова. Называется заморозка конфликта. Дизеля нет, заморозка конфликта.

А когда ты нормально проморозишься, где-то к марту месяцу, тогда я сомневаюсь, что ты будешь бунтовать против «Стамбула-2», даже если он в миллион раз хуже «Стамбула-1». Конечно, твою голову будет посещать вопрос, на##я это все было. Но после заморозки конфликта зимой я думаю, что этот вопрос будет не ключевым», считает эксперт.

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