Сутки до выборов и референдума в Молдове. Настроения избирателей и прогноз

В Молдове в это воскресенье пройдут президентские выборы и референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию в целях присоединения страны к Европейскому союзу.

Политолог Александр Кориненко в интервью «ПолитНавигатору» рассказывает о предвыборной ситуации и дает прогнозы по результатам голосования.

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ПолитНавигатор: Кампания по выборам президента в Молдове подошла к концу. Что можно сказать о ней? Что осталось от классической политической демократии в стране? Каковы настроения жителей перед днем голосования?

Александр Кориненко: Избирательная кампания проходила в гнетущей атмосфере и постоянном давлении на оппозиционные силы. Иногда доходило до абсурда, например, на телеканале ТV8 пропал свет перед началом дебатов с одним из оппозиционных политиков. Обыски, изъятие листовок, ангажированные модераторы на теледебатах – это лишь малая часть той несправедливости, которая была замечена в этой избирательной гонке.

Среди населения не замечается оптимизма и веры в завтрашний день. Сторонники Майи Санду верят в ее победу и возможное вхождение страны в ЕС в недалеком будущем, полагая, что тогда уж заживем. Но что поделать, если проевропейскому избирателю не предоставили никакой альтернативы, кроме действующего президента. У сторонников оппозиции нет приподнятого настроения, а есть ощущение, что выборы будут украдены.

ПолитНавигатор: Чего ожидать от выборов, какой прогноз вы бы дали? Есть ли кандидаты, которые смогут дать бой Майе Санду? Дойдет ли дело до второго тура?

Александр Кориненко: Пару недель или даже, наверное, 10 дней назад я был уверен, что второго тура не будет. Зачищенное информационное поле, пассивные оппозиционные лидеры, безграничный финансовый и административный ресурс действующего президента не давали надежды на второй тур. И все же решать будет народ.

На фоне несправедливой электоральной гонки росло недовольство действующей властью, даже в диаспоре, на которую так рассчитывает Санду. Именно западная диаспора должна была усадить ее снова в кресло президента в первом туре, но ситуация показывает, что не так все однозначно и не все в диаспоре поддерживают ее, уже не говоря об избирателях здесь, в Молдове.

Второй тур вполне возможен, но главные оппозиционные кандидаты идут, если верить рейтингам, слишком близко друг к другу, поэтому, конечно, тут возможны сюрпризы. Наиболее возможными претендентами на выход во второй тур остаются Александр Стояногло и Ренато Усатый, хотя им в спину дышат Ирина Влах, Василий Тарлев и Ион Кику.

ПолитНавигатор: Некоторые политические силы, в частности, партия «Гражданский конгресс», предупредили граждан о том, что власть намерена совершить фальсификацию выборов. Насколько это вероятно?

Александр Кориненко: Фальсификации уже начались весной, когда президент объявила о том, что одновременно с президентскими выборами пройдет и референдум о евроинтеграции, что нарушало действующее законодательство, а свою избирательную кампанию она начала с фальстарта, прикрываясь тем, что это информационная кампания. ЦИК закрыл на это глаза.

Дальше было использование административного ресурса и давление на оппозицию. В сам день голосования на территории Молдовы сложно будет сфальсифицировать выборы, так как будет огромное количество наблюдателей от электоральных конкурентов. А вот насчет голосования за рубежом – другой вопрос, поскольку оппозиционные лидеры не могут обеспечить все участки, где будет голосовать диаспора, своими наблюдателями.

ПолитНавигатор: Одной из интриг выборов было то, кого из кандидатов все-таки поддерживает лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. За два дня до голосования он призвал сторонников голосовать за любого кандидата в президенты Молдавии, кроме действующей главы государства Майи Санду. Почему поддержка не оказана кому-то конкретно?

Александр Кориненко: Поддержка Шора сейчас не сыграла бы на руку кандидату, которого он поддержал бы. Во-первых, такой кандидат рискует быть сразу снят с выборов, как показывает практика, это можно сделать за пару часов до голосования. Во-вторых, далеко не все в Молдове поддерживают Илана Шора и его кандидатов, и такой шаг мог отпугнуть от кандидата часть электората, поэтому, конечно же, политику лучше воздержаться от прямой поддержки кого-либо из электоральных конкурентов.

ПолитНавигатор: Центральная избирательная комиссия сообщила, что не получила ни одного запроса на проведение экзитполов. Почему так произошло?

Александр Кориненко: По официальной версии, ни один из социологических центров не подал заявку на проведение экзитполов. Если есть какие-то скрытые причины, то это не может играть на руку демократическим процессам в стране, хотя, надо признать, экзитполы никогда не давали объективных результатов.

ПолитНавигатор: Каков прогноз на референдум? Что произойдет, если плебисцит по вопросу внесения изменений в Конституцию в целях присоединения Молдовы к Европейскому союзу состоится и большинство граждан поддержит эту идею?

Александр Кориненко: Референдум, скорее всего, состоится, хотя есть большая часть общества, которая будет бойкотировать эту предвыборную манипуляцию, тем самым демонстрируя свою позицию по этому поводу. Но все же многие политики призвали идти и голосовать, и тут даже Илан Шор сыграл на руку госпоже Санду, призвав своих сторонников отдать голос против на референдуме.

Могу предположить, что число проголосовавших на референдуме будет меньше, чем на выборах президента, но сорвать явку и показать истинное народное отношение к действиям президента, нарушающим закон, все-таки не удастся.

ПолитНавигатор: Депутат Европарламента от Румынии Клаудиу Тырзиу на днях потребовал дерусификации Молдовы, которая, по его мнению, стала бы возвращением задолженности страны в отношении европейского курса. Румынские политики не слишком торопятся?

Александр Кориненко: Да, есть часть румынских политиков, которые страдают фантомными болями, вспоминаю великую Румынию. У нас долгое время шла медленная румынизация, когда боролись с русским языком, церковью, культурой, сейчас этот процесс стал форсированным. Некоторые политики в Бухаресте спят и видят, что Бессарабия снова станет частью «Великой Румынии», но уже без бессарабцев.

ПолитНавигатор: Почему, на ваш взгляд, Кишинев отверг предложение Тирасполя о проведении референдума об отношении к Евросоюзу и на территории Приднестровья?

Александр Кориненко: Потому что Кишинев заранее знает результат. Жители Приднестровья никогда не скрывали своего отношения к Европейскому союзу, и организация голосования на левом берегу Днестра означала бы полное фиаско еврореферендума. Это могло бы кардинально изменить результат, перебив голоса западной диаспоры, которая в целом поддерживает референдум и евроинтеграцию.