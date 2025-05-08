Экономика Германии напрямую зависит от ресурсов России, но выступающие за сотрудничество с Москвой политические силы объявляются экстремистскими.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание автор проекта «Голос Германии» Сергей Фильберт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия без России и её ресурсов существовать физически не может. Она не может быть успешной экономикой и не может сохранить свою экономику. Наш уже бывший министр экономики представил статистику, что у нас абсолютно остановился рост экономики. А в капиталистическом мире рост экономики обязателен. И, соответственно, чтобы Германия ни делала, без России ей никуда», – отметил он.

По мнению обозревателя, за открытую поддержку связей с Россией партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской. Её председатель Тино Хрупалла в 2024 году заявил, что Германия не суверенна, потому что ей взорвали «Северные потоки» и правительство ничего не делает. И это указывает на то, что Германия – колония, и ей нужно позаботиться о своём суверенитете