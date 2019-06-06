«Суверенный Крым» вызывал ФСБ на шахматный турнир. И проиграл

06.06.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

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Утром 21 мая в Симферополе на стене дома № 11 по улице Александра Невского (Розы Люксембург), прямо на мурале с изображением Путина, появилась надпись, выполненная трафаретом: «ФСБ. Давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с#ка». И подпись в двух экземплярах: «Телеграмм-партия Суверенный Крым».

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Фотография мурала с вызовом ФСБ на поединок была выложена на телеграмм-канале «Суверенный Крым» с пометкой «Courtesy Photo» и моментально продублирована информационной помойкой «Крым.Реалии», с которой связались дерзкие любители политических шахмат.

По сообщению «Крым.Реалий» со ссылкой на эксклюзивное заявление доселе неизвестных акционистов, «Суверенный Крым» обещал и дальше продолжать подобные перфомансы, чувствует себя «молодой и прогрессивной арт-силой по продвижению республиканских интересов», не намереваясь раскрывать имена своих участников «ради безопасности». При этом, американская информ-помойка сокрушалась, что власти Крыма никак публично не отреагировали на вызов.

1 июня пришло сообщение, что в подмосковном Подольске правоохранителями был задержан и допрошен некий 25-летний недоросль Виктор Сосна, оказавшийся организатором и автором телеграмм-канала «Суверенный Крым». Из чего следует, что в ФСБ вызов приняли и, сделав ход конём, поставили мат незадачливому гроссмейстеру по переписке.

Вскоре «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Сосны Мансура Гильманова сообщили об аресте участника «крымского сопротивления» и «полной невиновности подзащитного».

Мать задержанного, Людмила, уверена, что ее сын не может быть причастен к каким-либо экстремистским действиям. По ее словам, тот факт, что он пустил в дом рано утром сотрудников правоохранительных органов, свидетельствует, что он ничего не скрывал и не хранил в доме никаких запрещенных материалов, заявила мать «арт-революционера».

Но это всё лирика. Какая мать не станет выгораживать своё чадо, попавшее в переплёт из-за дефицита мозгов? Какой адвокат объявит заранее, что его подзащитный – шкодливый великовозрастный придурок?

Куда интереснее читать просочившиеся в сеть сканы собственноручно написанных показаний, данных, как подчёркивает сам гроссмейстер, «добровольно и без принуждений».

Итак, уроженец Москвы, 25-летний Виктор Сосна, с 2005 года жил в Крыму, в симферопольской квартире мамы-крымчанки, в том же году стал посещать среднюю школу № 40 (в советское время – сильная физико-математическая школа), а затем – частное учебное заведение «Консоль», что свидетельствует о крепкой финансовой базе семьи, поскольку в настоящее время ежемесячная плата за учёбу там достигает 16 тыс рублей.

В этой школе Витя Сосна познакомился с другим богатеньким буратиной – Лазаревым Владимиром, потенциальным соратником по будущим фронтам «арт-войны» за мутный «крымский суверенитет».

Однако, в 2007 году, Витёк с мамой вернулись в Москву, где проживала его сестра. В Москве он учился в школе, затем в автомобильном колледже, а по окончании учёбы трудился мастером декораций в театре «Сатирикон».

Но каждый год пацана манил к себе Крым, где крепла его дружба с Лазаревым Владимиром.

Как пишет Сосна, в 2014 году он «с интересом наблюдал за событиями в Крыму», поскольку считал полуостров своей малой родиной. И «16 марта 2014 года очень обрадовался, узнав, что Крым вошёл в состав Российской Федерации, потому что считал, что Крым является неотъемлемой частью России, и что руководство России вложит достаточное количество денежных средств на благоустройство полуострова».

Но в июне 2014 года Витёк заключил договор займа на 300 тыс рублей с двумя деловыми людьми под залог квартиры, чтобы открыть свой бизнес – печать по текстилю. Но заимодавцы якобы оказались мошенниками, и вскоре текстильный магнат потерял свою половину квартиры в микрорайоне «Северное Чертаново». Совместные обращения в полицию с мамой результатов не дали. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

У пацана на почве утраты жилплощади развилась депрессия, а действия полиции ввергли его в кризис доверия к власти в виду тотальной коррупции. Весь 2015 и 2016 годы Виктор Сосна посвятил потреблению антидепрессантов и борьбе за утраченную половину квартиры. Таблетки сделали своё дело – депрессия отпустила Сосну, однако нанятый адвокат так и не помог Витьку не то что вернуть квартиру, но даже начать судебный процесс.

С 2017 по 2018 годы Виктор Сосна отправился переживать невзгоды в Симферополь, где пытался организовать собственный бизнес – на этот раз «электронный сервис по подбору недвижимости в Крыму». Но в очередной раз «попал под влияние мошенников», профукав очередные 300 тыс рублей. Обращение в полицию Крыма с просьбой помочь вернуть деньги также ни к чему не привело.

Но были и приятные моменты. Как сообщает Сосна, в 2018 году, в симферопольском баре «Трюм» он познакомился с Ратниковой Маргаритой, 1997 года рождения, с которой «неоднократно состоял в интимной связи». Во время неформального общения, Сосна поведал Ратниковой свои проблемы с деньгами и нечуткой реакцией правоохранителей, чем вызвал у девушки мощный приступ сочувствия и желания помочь.

Несмотря на горечь утрат, приятные моменты в жизни Сосны никуда не ушли. В Крыму он нашёл клуб по интересам с Кусовым Дмитрием и Фуниковым Никитой, время от времени покуривая шмаль, из-за чего в 2018 году Сосна привлекался к административной ответственности.

В начале 2019 года Сосна вернулся в Москву, узнав, что одна из старых его обидчиц, «отжавшая» половину квартиры в Чертаново, находится под арестом в СИЗО, но полиция и на этот раз отказала коммерсанту в открытии следственного дела.

В результате, как пишет Витёк, он впал в чёрную пучину отчаянья и безнадёги, что едва не решился на суицид. Но вовремя взял себя в руки.

В апреле 2019 года у Сосны возникло непреодолимое желание рассказать о свалившихся на него мытарствах в результате спевки мошенников с коррумпированной властью в форме личного протеста.

Вот тогда-то возник проект телеграмм-канала «Суверенный Крым». Как сообщает Сосна, на созданном канале он планировал высказывать «альтернативную точку зрения по крымскому вопросу», «но сам не придерживался высказанной в статьях идеологии». «Я считаю, что Крым и Россия неразделимы», – заявил в показаниях планокур.

Трафаретная роспись по муралу на бывшей улице «Розочки» – это «акция протеста». Выбор места был обусловлен «с учётом посещаемости», а «слоган с вызовом ФСБ – это то, что должно обсуждаться в СМИ».

Сидя в Москве, отважный протестун Витёк пытался «подписать на акцию» за 4 тысячи рублей братьев по шмали, Фуникова и Кусова, но те отказались. Отстранился от Сосны и Лазарев, узнав, на что толкает его старый дружбан по школе «Консоль». Провести «акцию» согласилась Ратникова, «под влиянием негативной психологической обработки деструктивными идеями» и «неравнодушная (к Сосне) как к молодому человеку».

Ратникова сделала трафарет с текстом, высланном Сосной, и ночью, при неверном свете Луны, намалевала надпись поверх мурала. Об исполнении доложила своему непосредственному организатору и вдохновителю, отправив фото с подтверждением. Сосна, в свою очередь, поспешил похвастаться о проведенной «акции протеста» перед «Радио Свобода».

В показаниях Сосны говорится, что, «узнав об акции, Лазарев и Гончарова испугались и были вынуждены уехать в Одессу». Тогда-то не на шутку струхнул и сам акционист, договорившись с Ратниковой потереть их переписку и вообще все следы, касающиеся «арт-сопротивления».

Завершаются показания Сосны скулежом: «я действовал в состоянии депрессии», «к Путину личной неприязни не испытываю и одобряю действие органов ФСБ России», «обнаруженные у меня в квартире белый порошок и предметы, похожие на боеприпасы, мне не принадлежат» и «вы обязаны меня понять и простить».

И – вишенка на торте: «В начатой мною игре я проиграл («ШАХ И МАТ»)».

Таким образом, перед нами полностью раскрывается великовозрастный дегенерат Витя Сосна, дважды «бизнесмен года», растрынькавший на лимонад и пряники мамкины сбережения, назначив виновными Путина и ФСБ. О том, какой Витёк революционер и мужик со стальными яйцами, говорит дистанционное управление боевой подругой Ратниковой.

Получилось, быть может, длинновато, но Родина должна знать своих «героев».