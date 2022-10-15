Суздальцев: Лукашенко под влиянием Макея не верит в победу России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Александр Лукашенко под влиянием сохранившего свою должность прозападного главы МИД Владимира Макея не верит в победу России в противостоянии с Западом на Украине. Именно с этим связаны попытки получить ядерное оружие для Белорусии.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ему позарез нужно ядерное оружие. Не потому, что он хочет его использовать. Он и атомную станцию ставил, которая не очень нужна была. Это был 2007-2008 год, он веровал, я помню его фразу, что страны с ядерными станциями не бомбят. Наивная душа. Он всё предугадывал, что идёт в противовес всему миру. Ядерное оружие сейчас снова вылезло в рамках этой угарной истории, что сейчас все будут нападать. Он не верит в нашу победу. И чтобы выжить, чтобы потом, когда мы будем подписывать какие-то разгромные договора, как он считает, у него будет ядерное оружие, и он выживет, его не тронут. Вот, откуда это ядерное оружие всё время выплывает. … Он клянчит, просто клянчит, мечтает выжить», – сказал Суздальцев.

По его словам, не последнюю роль в этой позиции Лукашенко играет и окружение белорусского президента.

«Почему он считает, что Россия провалится? Потому что это абсолютно в том же формате – у него есть Макей, который занимает абсолютно ясную позицию в отношении России, это люди таких лимитрофных форматов, для них Америка, НАТО – это невероятные величины», – объяснил эксперт.