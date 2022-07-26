Суздальцев пугает, что в Одессу пойдут суда с американскими «Абрамсами»

Разблокировка портов нужна Украине не для экспорта зерна, а для завоза тяжелого вооружения под видом гуманитарных грузов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Суздальцева, Украина может получать американские танки, которые придут в ее порты на бортах гражданских судов.

«Во-первых, сюда могут приходить и не сухогрузы. Есть суда, которые возят технику, куда заезжает техника, которые нет смысла проверять. То есть открываются порты – вот что самое главное… То, что сейчас просит Украина, она просит танки. Танки самолетами не навозишься. И тяжелая техника – это все морем. И такие танки еще потаскай на железнодорожных платформах, учитывая, что колея разная.

«Абрамсы» – тяжелые танки, им нужно море, конечно. Они готовы воевать с нами еще долго, и это море надо открывать. Так что это проблема. Пока украинский режим не лишится доступа к своим портам, спецоперацию нам не закончить», – заявил Суздальцев.