Суздальцев: Россия остановила наступление, показывая готовность к переговорам

03.09.2022  13:45 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия практически остановила свое продвижение на Украине, что показывает Западу ее готовность к переговорам.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия практически остановила свое продвижение на Украине, что показывает Западу ее готовность к переговорам....

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По мнению Суздальцева, российская армия не использует свою возможность продвижения к Приднестровью и нанесения ударов по Киеву, предоставляя шанс для диалога.

«Лето мы провели на позициях, шаг за шагом решая проблемы Донбасса и практически не продвигаясь к Николаеву. Только 25 километров продвинулись на этой неделе, рывком. Дальше тоже не продвигаемся. Масса вариантов, масса объяснений – и ждем зимы, и ждем, когда «зеленка» уйдет и так далее, ждем, когда замерзнет Европа, хотя понятно, что Европа не замерзнет. Вариантов самое великое разнообразие», – сказал политолог.

«Я как человек, который всякое видел, подумал бы, что мы даем какой-то шанс для Запада. Мы не продвигаемся, не бомбим города, не бомбим Киев, хотя давно пора было, штабы, центры принятия решений… Мы ведем себя максимально сдержанно. Мы решили какие-то минимальные проблемы, связанные, прежде всего, с Крымом, с атомной станцией – нас очень это беспокоило, и дальше не продвигаемся…

На месте Запада я бы понял так, что мы просто объективно показываем готовность к переговорам… Бросок к Приднестровью, бросок к Кривому рогу, огибаем, допустим, Николаев, отрезаем Одесскую область – это другое уже дело, это уже геополитика европейская, мы исключаем Украину из стран, хоть как-то висящих на карте мира. Мы это можем сделать, но пока не делаем. Значит, вопрос не военный, а вопрос политический», – заявил Суздальцев.

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