Заставив страны Евросоюза платить за газ российскими рублями, Россия фактически осуществляет раскол в этом сообществе. Некоторые страны уже согласились это делать, как Австрия или Венгрия, Прибалтика оказалась отрезана от поставок, а некоторые заняли выжидательную позицию, рассчитывая на поражение России в спецоперации на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Правда» заявил политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По мнению эксперта, Россия проиграть не может, поскольку для нее это будет означать трагические последствия с массой территориальных претензий.

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«Четыре страны уже оплатили. Совершенно удивительное производит впечатление Урсула фон дер Ляйн… Это наш враг, можно смело сказать, это враг… Она опаздывает, потому что страны, компании начинают платить нам рублями. А она вчера кричала о том, что будет единая позиция Евросоюза…

Они начинают платить и обходят свои же санкции – это одна проблема. А тот момент, что когда часть Евросоюза бросается платить рублями, а другая упирается, мы разваливаем Евросоюз

Какие прогнозы? Понятно, что без скандала не обойдемся, что, наверное, в середине мая мы Германию отключим. Потому что все смотрят на Германию – главного потребителя. Если Германия откажется платить в рублях, придется ее отключать. Это будет катастрофа для Германии – там большая экономика и эта экономика на газе.

Мы уже отключили Прибалтику – Прибалтика продержится до первых чисел июня. У них есть запас в подземных хранилищах. Болгария – есть запас до середины июня, Польша – запас есть на май, дальше – проблемы, потому что они хотят получить газ из Норвегии, а газопровод еще не закончен и только начинается строительство. В Польше – большая беда, в Прибалтике – полная беда…

Они все сидят и как будто что-то ждут. Некоторые понимают, что ждать нечего – Австрия проплатила, Словакия, я уверен, проплатит.

Ну май-июнь будет очень тяжело. Они ждут. А что они ждут? Они ждут нашего поражения. Потому что поражение для нас – катастрофа.

Если мы потерпим поражение, в краткосрочной перспективе мы попадем под большие разборки, попадаем под различные сферы влияния западного, карать нас будут украинцы. Китайцы тут же включатся в раздел этого медведя. Будут решаться системно вопросы о Калининграде, о Курильских островах, Крым. То есть, начнут нас раздевать и грабить. То есть, мы здесь доведены до крайности, и они доведены до крайности», – заявил Суздальцев.