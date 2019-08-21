Свадьба в Малиновке: как в новой Раде делят портфели

21.08.2019, Киев, Сергей Устинов

Меньше, чем через десять дней Украина воочию увидит тех, кого она избрала в новую Раду. Депутаты соберутся на свою первую сессию, дав старт новому политическому сезону. Однако идущая сейчас подготовительная работа хоть и менее зрелищна, но достаточно интересна. И главное, уже сейчас вырисовывается контур будущего парламентского сюжета.

Избиратель сыграл с политиками очень злую и жестокую шутку. К выборам основные игроки подошли с практически сформированным пакетом «хотелок», которые предполагалось выкатить на стол Зеленскому в процессе поствыборных торгов. Почему-то по умолчанию считалось, что предстоит долгая и нудная «коалициада». С того самого момента, когда после подсчета голосов стало ясно, что у «слуг народа» будет однопартийное большинство, все прежние расклады и разговоры потеряли всякую актуальность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, Тимошенко уже не претендовала на премьера и была готова удовлетвориться «всего лишь» министерскими портфелями. Но «бабушке украинской политики» невежливо намекнули, что ее 26 депутатских голосов столько не стоят и максимум, что предложили – мало на что влияющую должность второго вице-спикера.

Зато неожиданно высокие – не по чину – аппетиты продемонстрировал показавший весьма посредственную игру и пришедший к финишу с весьма скромным результатом «Голос». У Вакарчука захотели должности премьера, министров экономики, финансов, юстиции, а также глав ключевых контрольных комитетов в Раде, включая бюджетный. Всего 17 должностей – на 20 депутатов «Голоса». У Зеленского от такой наглости конечно обалдели, и ответили отказом.

Развернутая было через «соросовские» СМИ и американцев кампания принуждения Банковой к созданию коалиции с «Голосом» успехом не увенчалась. Накручиваемый советниками на волне головокружения от успехов Зеленский принял твердое решение – властью ни с кем не делиться, приживалок и попутчиков – нафиг с пляжа.

Не сработал даже аргумент насчет диверсификации политических рисков: мол, осенью предстоят непопулярные решения, плюс отопительный сезон, тарифы, неурегулированный газовый вопрос с Москвой, так что логично поделиться властью с максимальным количеством потенциальных сателлитов, чтобы разделить с ними и ответственность, сделав громоотводом для избирателя. В частности, по такой логике Зеленскому «продавали» Авакова и Супрун – чтобы было кем пожертвовать осенью для выпускания пара.

Замаячившая перспектива надолго оказаться на политической обочине оживила мышиную возню в украинском политикуме. Если верить сообщениям СМИ и телеграм-каналов, сейчас идут торги всех со всеми, включая самые немыслимые с публичной точки зрения комбинации – когда договариваются формальные злейшие враги. И все они грозятся устроить Зеленскому осенью «кузькину мать» – как только он в чем-то серьезно оступится.

Доходящие до публики через СМИ подробности процесса дележки парламентских комитетов между фракциями живо напоминают известный фрагмент из «Свадьбы в Малиновке». Помните, там, где Попандопуло и Сметана делят награбленные шмотки: «Это тебе… это мне… это тебе… это обратно тебе… это все время тебе… Ой!.. Шо ты хапаешь, шо ты хапаешь! Не, я такой фасон не ношу. Посмотрим… Так, я себя не обделил? По-честному?».

В частности, без пяти минут спикер – Дмитрий Разумков. Его первый зам тоже известен – это нынешний советник Зеленского и его представитель в Раде Руслан Стефанчук. Таким образом, крупнейшая фракция забирает почти все, а чтобы у будущих коллег по парламенту не сложилось впечатление, что их роль совсем уж умножают на ноль, должность второго вице-спикера великодушно решено отдать оппозиции.

Главное, чтобы остальные четыре фракции не передрались между собой за статус оппозиционеров. «Голос» Вакарчука уже успел гневно отказаться от этой «церемониальной», как они выразились, должности. Вот если бы им дали посты, которые что-то решают и на что-то влияют. Но, как шутили перестроечные юмористы насчет рациона слона в зоопарке «сьесть то он сьест, да кто ж ему даст?».

А у Порошенко тем временем заявили, что единственная настоящая оппозиция – это они. Мол, посмотрите, как «кровавый режим Зеленского» преследует Петра Алексеевича! А раз преследует, значит боится. Порошенковцы устроили настоящий цирк во время обсуждения вопроса о количестве и функциональном назначении комитетов Рады. В частности, им не понравилась идея «слуг народа» ликвидировать комитет по делам ветеранов.

Эту синекуру создали при Порошенко, как и соответствующее министерство во главе с бывшей пресс-секретаршей экс-президента Ириной Фриз. У министерства за эти годы так и не появилось постоянного собственного помещения, а в штате – целых пять человек. Что же до комитета, отстаиваемого порошенковцами, то за все время работы прошлой Рады он рассмотрел всего три (!) законопроекта. Но шут с ней, с эффективностью. Главное, чтобы было куда своего человечка пристроить. «Европейская солидарность» как раз носится с «ветераном АТО» в своих рядах – инвалидом-колясочницей Яной Зинкевич.

У Оппозиционной платформы Медведчука-Рабиновича своя фишка. Там хотят, чтобы в Раде создали комитет по делам молодежи и спорта и комитет по реинтеграции Донбасса. В этих комитетах, а еще в комитете по свободе слова они хотят быть главными. Платформа то – не какая-нибудь, а «оппозиционная»!

Правда, большинство и тут осталось верным своей тактике. Слушать оппозиционеров слушают, кивают головой и что-то записывают в блокнот. Мол, ваше мнение принято к сведению. Но при этом дают понять, что все предложения будут ставить на голосование. А голосуют большинством. Большинство же – у «Слуги народа». Как они решат, так и будет. Такая вот демократия.

Когда претензии Оппоплатформы на комитет по свободе слова стали совсем уж неприлично громкими, партия Зеленского вообще предложила этот комитет… сократить. Мол, со свободой слова в стране и так хорошо, этот вопрос больше не в приоритете. А заодно с садистским удовольствием утащили прямо из под носа у порошенковцев сладкую морковку в виде комитета по европейской интеграции.

Этот комитет придумали при Ющенко, чтобы создать должность для его соратника Бориса Тарасюка- скандального экс-главы МИД Украины. И с тех пор в Раде так и повелось из созыва в созыв- существовал комитет по иностранным делам и отдельно от него – по евроинтеграции. И вот, «слуги народа» решили, что комитет по интеграции туда, куда Украину никто не зовет, явно излишний. А ведь у Порошенко уже «намылили» туда руководителем бывшего вице-премьера по этой самой евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе. И тут такой облом.

Наконец, на днях стало известно, что «Слуга народа» претендует на большинство во всех без исключения парламентских комитетах из тех, что останутся после оптимизации и сокращения. Другие фракции, конечно, на публику ругаются, но берут то, что дают. Откажешься – могут вообще без ничего оставить и сказать, что это по твоей же просьбе.

А Оппоплатформе остается утешаться тем обстоятельством, что именно в их рядах оказался самый старый по возрасту депутат – родственник Юрия Бойко Юлий Иоффе – один из двух действующих нардепов, который избирался во все созывы Рады подряд – с момента обьявления независимости Украины.

По регламенту именно такой аксакал должен открывать первое торжественное заседание вновь избранного парламента. Победители решили не отказывать оппозиционерам в такой малости.