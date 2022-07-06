Свадьба в Малиновке: Украина обсуждает третий брак Сенцова – на американке

Новости Украины

Сенцов женился! – трубят украинские паблики и разделы светской хроники в «незалежных» СМИ. Да-да, тот самый крымский недотеррорист, «узник Кремля» и «кинорежиссер» на минималках.

Подумаешь, цаца какая, скажет иной из читателей, чай не Джонни Депп с его скандальным бракоразвоздным процессом с Эмебер Херд. Вот там хардкор так хардкор. Впрочем, сделаем поправку на масштаб – какая страна, такая и светская хроника.

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Новая жена – некая Вероника Вельч – успевшая обзавестись гражданством США по первому мужу, расово правильная галичанка, родом из Ивано-Франковска. По основному месту работы – как пишут украинские СМИ – «юрист из Вашингтона», а более конкретно – директор по адвокации Ridgley Walsh, координатор проекта «Евромайдан SOS».

В общем, из социально близкой грантоедской среды, может похвастать целой папкой сертификатов о прослушанных курсах «политычных студий» имени Сороса и степенью кандидата политических наук. Так что – этот брак ничуть не мезальянс.

В общем, одна из тех, кто, по меткому выражению поэта-диссидента застойных времен «не сеет, не пашет, не строит, а гордится общественным строем». В украинских реалиях – пышается здобутками незалежности и революции гидности.

Так что за будущее сенцовское потомство можно не переживать. Мама обеспечит им американское гражданство – по факту рождения в «империи добра», а родственники по жениной линии проследят чтобы «диточки» кроме языка господ (английского) и мову знали не хуже мовного омбудсмена и вышиванки имели в гардеробе минимум три. Да и песню про «Батька Бандеру» вместо колыбельной споют. Но это мы забегаем сильно вперед, ведь детьми еще надо обзавестись. Хотя, как говорят, дурное дело нехитрое.

Как вы уже поняли, для Вероники Вельч это уже не первый брак. Ее первым мужем был тоже грантоед (сделаем мысленную зарубку – женятся среди своих и на своих, социально близких) бывший координатор финансируемого из США движения «Чесно» Андрей Круглашев, у них есть общий ребенок.

А для Сенцова нынешний брак вообще третий. И каждой брошенной жене наш герой-любовник успел сделать, а потом бросить, детей: от первого брака у Сенцова есть дочь Алина и больной аутизмом сын Владислав, а от второго – с журналисткой Юлией Бабич – дочь Эмма, появившаяся на свет буквально за два года до третьей свадьбы. Тут, как говорится, только успевай платить алименты.

С первой женой Аллой Сенцов развелся. Вернее, на развод подала она сама, когда Сенцова арестовали в 2014 году за подготовку подрыва памятника в Крыму и затем приговорили к 20 годам российской колонии.

7 сентября 2019 года, когда недорежиссера освободили, в аэропорту его встречала дочь Алина, а на следующий день из Крыма приехали мать Людмила, сын Владислав и бывшая жена Алла. Алина осталась жить с отцом.

Его сын и мать бежали из российского Крыма только через год. Причем, это была довольно таки скандальная история, наделавшая немало шума в украинских СМИ и соцсетях и изрядно подпортившая намалеванную агитпропом глянцевую икону «украинского патриота». Сенцов писал, что его бывшая жена не хотела отпускать сына, потому как стала «сепаратистской», «приняла аннексию и воспитывала ребенка в соответствующем духе». Когда же он, все-таки, правдами и неправдами вывез ребенка в Киев, то хвалился, что «хватило двух недель, чтобы эта пелена спала».

Свои отношения с Юлией Бабич, матерью младшей дочки Эммы, Сенцов вообще скрывал ото всех, что изрядно обижало женщину. Когда же журналисты выяснили, кто мать ребенка, Бабич отреагировала в соцсети довольно резко, заявив, что «Я – мать своего ребенка; я не рожала его кому-то», вдобавок обвинив Сенцова в том, что тот не давал ни копейки на содержание брошенной дочери. Сам же нерадивый отец оправдывался в том духе, что, мол, это были «неудачные и непродолжительные отношения», и о появлении ребенка он якобы узнал уже после того, как они закончились.

Нынешняя сенцовская свадьба претендует на звание событие года в разделе светской хроники. Правда, в узких кругах. Но зато каких! Свидетелями были Святослав Вакарчук – несостоявшийся депутат и лидер развалившейся на марше либерально-националистической партейки «Голос» – лицензионного филиала соросятника в Верховной Раде. И Ульяна Супрун – та самая министр-американка с заслуженным, благодаря одиозной медреформе ее имени прозвищем «Доктор Смерть», и мужем -украинским резидентом ЦРУ, на которого жаловался в открытом письме в Госдеп заслуженный украинский диссидент и психиатр Семен Глузман.

А еще – главред соросовского онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева и целый выводок не менее одиозных грантоедов из окружения Супрун типа «активиста» и лоббиста западной фармацевтической мафии Дмитрия Шерембея или борца с коррупцией с патентом от самой амбасады США Виталия Шабунина, за чей сгоревший дом отчитывался перед западными посольствами пару лет назад сам пан президент Зеленский.

Поздравил молодых и коллективный организатор украинских соросят «Новое время» Томаша Фиалы, со страниц которого Сенцов не сходит с момента десантирования в Киеве прямо из узилищ Кремля.

Как сообщается, церемония прошла в кругу друзей и близких. В качестве свадебного наряда Вельч выбрала – ну, на что фантазии хватило – украинскую вышиванку и лиловые туфли Manolo Blahnik. Именно в таких, но синего цвета, выходила замуж героиня Сары Джессики Паркер в «Сексе в большом городе». Сенцов же был, как и положено суровому сельскому мачо и «защитнику Украины», в камуфляже грязно-болотного цвета. Одним словом, то еще зрелище.

Вся эта провинциальная ярмарка тщеславия, дурновкусия и человеческой подлости была бы малоинтересна, если бы речь не шла о человеке, которого связанные с Соросом и Пинчуком круги на Украине не позиционировали бы до сих пор как возможного седьмого президента Украины.

Причем, периодические намеки на светлое политическое будущее автора бездарных «Носорогов», запомнившихся разве что масштабным попилом выделенных на эту кинохалтуру бюджетных миллионов, продолжаются даже сейчас. Несмотря на наличие вроде бы безальтернативного фюрера нации по версии журнала Time.

Очевидно, несмотря на войну, политический процесс идет, что называется, «под ковром», а интересанты держат новую куклу для электората про запас на низком старте. Как говорится, «шоб було». Видимо, Зеленский, несмотря на все старания, так и не стал для соросят в доску своим, и они не прочь подготовить ему замену. И, откровенно говоря, постмайданная Украина заработала себе заслуженный статус территории, где возможно все – самые невероятные в других местах планеты вещи.

Так что смех смехом, а возможность появления у Незалежной президента-Сенцова не стоит однозначно сбрасывать со счетов. Для этого он и красуется в камуфляже, для этого и вступил в тероборону и даже, как говорят, реально воюет на фронте, в отличие от многих киевских «випов», чья «борьба с агрессором» ограничивается фотосессиями в камуфляже и с автоматом.