«Свастики – и что? В ДНР предвзято относятся к тату» – боевик «Азова» включил Станиславского

31.08.2022  19:06 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Бойцы ДНР, которые указывали пленным «азовцам» на набитые на их телах свастики и руны, даже толком сами не понимают, что такое нацизм.

С таким утверждением в эфире YouTube-канала скандально известной по русофобской пропаганде украинской телеведущей Янины Соколовой выступил вернувшийся по обмену боевик нацистского полка «Азов» Денис Чепурко, позывной «Манго», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бойцы ДНР, которые указывали пленным «азовцам» на набитые на их телах свастики и руны,...

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«Все знают люди, которые интегрированы в историю под названием «Азов», что это означает, что там «идея нации». Они с вами говорили на эту тему? На тему, что такое нацизм, почему вы нацисты?», – спросила Соколова.

«Они у меня спрашивали, как ты относишься к нацистам, к нацикам. Я у них спрашивал, а что такое нацизм, кто для вас нацисты? Дайте мне ответ на этот вопрос, они ответа не знают сами, они вот знают слово «нацист» – всё, а ответа на это у них нет.

Они вечно за эти татуировки, что у парней полно татуировок. Да какая тебе разница? Каждому нравится набить татуировку и может набить, что угодно. Ему понравилась эта татуировка, он будет её набивать. Ты его не убедишь, чтобы он её не набивал. Может, он не знает, что она означает, многие знают, многие не знают, но парни набивают», – развел «азовец» пошлый театр.

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