Свастики на детской площадке, стрельба, поджог автомобилей. Оставшихся сербов выдавливают из боснийского Мостара

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В населенном преимущественно сербами поселке Бачевичи, расположенном в окрестностях города Мостар в Боснии, неизвестные избили сербских подростков.

Эти же нападавшие, по всей видимости, накануне также залепили детскую площадку свастиками, символикой разных ультраправых околофутбольных группировок, буквами U – символом усташеского движения, а также надписями HVO (Хорватское вече обороны – вооруженные банды хорватских сепаратистов в Боснии в 90-е). За это и другие нападения на мостарских сербов и по сей день никто ответственности не понёс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Они спросили у наших детей, кто эти наклейки отклеил и снял. Один мальчик вышел вперед, на него напали и избили. Мой внук позвонил своему отцу, моему зятю, тот пришел и обнаружил неизвестных молодых людей, нападающих и издевающихся над детьми. Он пытался их прогнать, те стали угрожать ему, что придут старшие и перебьют всех в Бачевичах», – рассказал председатель Координации сербов Мостара Душан Голо.

Неизвестные приехали в поселок сербских репатриантов на двух машинах, их номера были записаны местными жителями и переданы полиции кантона, но и по сей день никто не был задержан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Четыре дня назад в Бечевичах неизвестный стрелял в воздух из автоматического оружия. При этом нападения на сербов в окрестностях Мостара продолжаются весь год. Так, во время православного Рождества дом серба Шантича в поселении Биело-Поле был забросан камнями, после чего камнями была забросана и местная православная церковь. Затем 14 июня неизвестные подожгли автомобиль серба Драго Рупара в пригородном поселке Ходбина. Вандалами была уничтожена подсветка и система подзвучки колоколов восстановленного собора Святой Троицы 1873 года, который был полностью разрушен хорватскими боевиками в 1992 году.

Первая массовая чистка сербов в Мостаре была произведена усташами в годы Второй мировой войны, тогда из 8 тыс сербского населения города осталось всего 850 человек.

Вторая чистка произошла в 90-е, если до 1992-го года в городе проживали 24 тыс. сербов, то согласно переписи 2013 года – 4 тыс. 421 человек.

Сегодня город условно разделен старинным мостом на западную хорватскую и восточную – бошнякскую части, между жителями которых нередко происходят кулачные бои.

Оставшиеся же и вернувшиеся сербы-репатрианты Мостара живут в основном в пригородных посёлках.