Свататься к врагу
Помните семейство Будько? Даже я их знаю. Ни разу не смотрел, но близкие порою включают на телевизоре. Да, да, это я о сериале «Сваты», сверхуспешном. Настолько успешном, что в России вот-вот стартует аж седьмой сезон!
Казалось бы, полюбившаяся десяткам тысяч история – почему бы не продолжить? Вот только одна неувязочка: «Сватов» производит компания, причастная к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. И кто теперь скажет, что русские люди не милосердны и не отходчивы? Или всё дело в бабле и только в нём?
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Казалось бы, ещё недавно Зеленский странствовал по лабиринту диссонанса. Сперва заявлял, что, мол, смотрите, друзья-товарищи, какой ужас творится: «Сватов» запрещают – это такая у нас, на Украине, демократия? Меж тем «Сваты», как и исполнитель главной роли в них, Фёдор Добронравов, действительно, запрещены. После Зеленский сам стал великим запретителем: кого он только не объявлял вне закона. Даже Киркорову, как мы помним, досталось.
Хм, так а где же последовательность? Нет, не слышали. И теперь украинские «Сваты» преспокойно едут в Россию (по этому же пути чуть ранее прошествовал сериал компании Зеленского «Папик»). Ту самую Россию, от которой на Украине все беды, ту самую, которая отчаянно и зверски ведёт войну. Что не мешает отправляться к агрессору не только сериальному продукту, но и вполне живым людям вроде Софии Ротару, которая «ждёт возвращения Крыма домой». Да уж, война войной, а сытный обед – по расписанию.
А теперь, собственно, радоваться этому или нет? Бить в колокола или, наоборот, хлопать в ладоши? Да, с одной стороны, симпатично, что в России и Украине смотрят, как то показывают исследования, плюс-минус один и тот же контент. Но имеет ли он отношение, собственно, к русскому? Сомневаюсь. Это скорее единение чуждым, но всё-таки единение. Однако нет и не может быть ничего хорошего, когда люди декларируют войну как метод, когда фонтанируют гневными заявлениями, а после идут продавать себя или свой товар в то место, которое им столь ненавистно. Есть в этом разрушительный диссонанс, согласитесь. Особенно, когда речь идёт о президенте Зеленском, слишком заигравшемся в войну.
Так что вопросы тут в первую очередь стоит адресовать тем, кто составляет расписание телетрансляций и концертов. Чего добиваются они, пуская в прайм-тайм тех, кто регулярно оскорбляет зрителя? Или эти «распределители контента», на самом деле, исповедуют примерно те же русофобские взгляды? Тоже любопытный вопрос. Вот только найдётся ли на него ответ?
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.