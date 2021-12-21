Новости Украины

Помните семейство Будько? Даже я их знаю. Ни разу не смотрел, но близкие порою включают на телевизоре. Да, да, это я о сериале «Сваты», сверхуспешном. Настолько успешном, что в России вот-вот стартует аж седьмой сезон!

Казалось бы, полюбившаяся десяткам тысяч история – почему бы не продолжить? Вот только одна неувязочка: «Сватов» производит компания, причастная к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. И кто теперь скажет, что русские люди не милосердны и не отходчивы? Или всё дело в бабле и только в нём?

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Казалось бы, ещё недавно Зеленский странствовал по лабиринту диссонанса. Сперва заявлял, что, мол, смотрите, друзья-товарищи, какой ужас творится: «Сватов» запрещают – это такая у нас, на Украине, демократия? Меж тем «Сваты», как и исполнитель главной роли в них, Фёдор Добронравов, действительно, запрещены. После Зеленский сам стал великим запретителем: кого он только не объявлял вне закона. Даже Киркорову, как мы помним, досталось.

Хм, так а где же последовательность? Нет, не слышали. И теперь украинские «Сваты» преспокойно едут в Россию (по этому же пути чуть ранее прошествовал сериал компании Зеленского «Папик»). Ту самую Россию, от которой на Украине все беды, ту самую, которая отчаянно и зверски ведёт войну. Что не мешает отправляться к агрессору не только сериальному продукту, но и вполне живым людям вроде Софии Ротару, которая «ждёт возвращения Крыма домой». Да уж, война войной, а сытный обед – по расписанию.

А теперь, собственно, радоваться этому или нет? Бить в колокола или, наоборот, хлопать в ладоши? Да, с одной стороны, симпатично, что в России и Украине смотрят, как то показывают исследования, плюс-минус один и тот же контент. Но имеет ли он отношение, собственно, к русскому? Сомневаюсь. Это скорее единение чуждым, но всё-таки единение. Однако нет и не может быть ничего хорошего, когда люди декларируют войну как метод, когда фонтанируют гневными заявлениями, а после идут продавать себя или свой товар в то место, которое им столь ненавистно. Есть в этом разрушительный диссонанс, согласитесь. Особенно, когда речь идёт о президенте Зеленском, слишком заигравшемся в войну.

Так что вопросы тут в первую очередь стоит адресовать тем, кто составляет расписание телетрансляций и концертов. Чего добиваются они, пуская в прайм-тайм тех, кто регулярно оскорбляет зрителя? Или эти «распределители контента», на самом деле, исповедуют примерно те же русофобские взгляды? Тоже любопытный вопрос. Вот только найдётся ли на него ответ?