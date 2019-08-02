Свергнет ли Чалый третьего губернатора Севастополя

02.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Никто не спешит радоваться политическому спокойствию, установившемуся в Севастополе после ухода с должности губернатора Дмитрия Овсяникова и назначения врио Михаила Развожаева. Новый градоначальник вроде бы договорился с лидером общественного мнения Алексеем Чалым, вернув его фонду право реконструировать Матросский бульвар. (Овсянников положил запрет на реконструкцию, как козырный туз в бесконечной пикировке с Чалым по более мелким вопросам).

В ответ контролируемое Чалым большинство в заксобрании и его СМИ демонстрируют лояльность новому руководителю. Даже митинг против снятия с выборов несистемных партий, по спискам которого шли сторонники «народного мэра» был отменен.

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Однако эксперты не спешат давать радужные прогнозы и гадают, не является ли все происходящее всего лишь очередной итерацией базового сценария взаимоотношений Чалого с городской властью, когда демонстративное дружелюбие вскоре сменяется яростной конфронтацией. По таким сценариям уже ушли с должности два губернатора: Сергей Меняйло в 2016 году и Дмитрий Овсянников в прошлом месяце.

Генеральный директор центра развития региональной политики Сергей Гращенков полагает, что на этот раз небольшой шанс на спокойствие есть. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору».

«Алексей Чалый вряд ли куда-то денется из Севастополя, так как своим нынешнем статусом город во многом обязан «народному мэру». Будучи героем «Русской Весны», он стал фактором реального объединения вокруг себя местных элит и народа в целом, а такие связи не разрушаются «по приказу».

Насколько я понимаю, когда-то Чалый сам отказался от поста губернатора, с одной стороны предпочитая оставаться в роли «серого кардинала» местной политики, а с другой – сохранять дистанцию с местным бизнесом.

Но в Москве не любят такой самостоятельности, поэтому логика «отказываешься – отойди» привела к тому, что федеральный центр старается вытеснить «фактор Чалого» из севастопольской повестки, для этого присылая в регион ставленников из числа «молодых технократов», которые должны служить интересам и целям крупных финансовых групп, а не местных элит.

Такое положение вещей приводит ровно к обратному, – с одной стороны, любой новый глава, сначала Овсянников, а теперь и Развожаев, начинают с попытки выстроить местные элиты, а те, в свою очередь, начинают поляризоваться вокруг Чалого.

Именно этот естественный процесс многие и склонны считать попыткой борьбы за власть, а также «свержением» очередного врио с низким рейтингом. Но, на мой взгляд, ситуация ровно обратная, – чем больше Москва давит на Севастополь, тем выше влияние Чалого, а вместе с ним – слабеет влияние врио.

Кроме того, у Развожаева почти нет козырей в кармане, даже слабый Овсянников имел пару тузов, он всегда мог разыграть карту спецполномочий от центра на неосвоенной территории или запросить поддержки у Кремля.

Но переломить логику политического противостояния Овсянников не смог, так как местная «ЕР» (с самым высоким в России рейтингом) находится под влиянием Чалого, как и СМИ, как и элиты, а у Развожаева в руках только слабый аппарат и задача переформатировать эту самую «чаловскую» ЕР.

В этой плоскости и будет развиваться главный конфликт, когда Развожаев, вероятнее всего, применяя силовое давление, начнет «отжимать» партию и медиа у Чалого, тот поймет, что отступать ему некуда. Поэтому еще есть шанс, что Чалый и новый врио как-то договорятся, но учитывая имеющиеся вводные, представить контуры этого союза довольно тяжело», – сказал Гращенков.