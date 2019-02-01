«Свергнуть Тимошенко, забрать весь Юго-Восток!»

01.02.2019, Москва, Владимир Гладков

России не следует надеяться на улучшение отношений с Киевом после выборов президента Украины, где Петра Порошенко, всего скорее, сменит другой сорт майданщиков.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где зона наших жизненных интересов? Она везде, но, в первую очередь, на постсоветском пространстве, и тут мы снова утыкаемся в Украину. Сегодня снова президент говорил по Украине, о том, как преследуются верующие, Бог знает какие времена, и мы не можем отойти от этой темы.

Но я боюсь, что сейчас у нас в некоторых коридорах власти говорят так же, как перед тем, когда Порошенко стал президентом: «Хороший человек, бизнес в России, «Богдан», «Рошен», всё договоримся». Договорились? Нет!

И сейчас снова: «Выборы пройдут, ну, Тимошенко, газ-керогаз, договоримся». Ничего этого не будет! Хватит витать в облаках! Это зона наших интересов, мы должны свергнуть это гнусное правительство, кто бы во главе государства ни стоял!» – заявил Багдасаров.

«И ещё, реализм должен подсказывать: нам не нужен Запад Украины, пусть отдадут нашу исконную территорию – Юго-Восток», – добавил эксперт.