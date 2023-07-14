Свергнуть власть в России не удастся – беглый экс-премьер Касьянов

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Российские либералы могут не надеяться, что им удастся захватить власть в стране при помощи мятежей и переворотов.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бежавший из России экс премьер-министр страны Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Касьянов с сожалением признал, что такую «власть», пришедшую незаконно, не признает российский народ и призвал к «конституционному пути».

«Если вы говорите, что Путин исчезает сегодня, когда Мишустин во власти, то, конечно, это будет он [исполнять обязанности главы государства]. И это конституционный способ изменения ситуации в стране. У нас должен быть именно только конституционный. Наши коллеги, мои друзья, коллеги-оппозиционеры, кто за рубежом, они считают, что сейчас путинский режим рухнет и они придут к власти или демократы придут к власти. Этого никогда не случится в этой ситуации, которая есть. При больном обществе и отсутствии выборов этого не случится. Какие-то самозванцы или органы самопровозглашенные, это, конечно, не является способом решения проблем, которые сегодня в России есть. Должен быть конституционный способ смены власти – любим мы, хотим ли мы этого или нет, но это через выборы президента», – заявил Касьянов.