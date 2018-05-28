28.05.2018, Москва, Олег Кравцов

2 907 просмотров

Сверхточная российская бомба успешно лечит террористов

Бомба КБ-1500, которая применяется российской авиацией в Сирии, наводит ужас на террористов и боевиков незаконных вооруженных формирований.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте арабоязычного канала канала Al Alam, принадлежащего иранской медиа-корпорации IRIB.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Указывается, что после освобождения сирийской столицы Дамаска и всех ее пригородов от боевиков все замерли в ожидании сражения на южном фронте, в провинциях Деръа и Эль-Кунейтре.

“Стоит отметить, что российские военные самолеты оснащены бомбой, которая напугала террористов. Они хорошо ее знают, а запах пороха до сих пор хранится в памяти выживших. Речь идет о сверхточной авиабомбе КАБ-1500. В свое время она определила исход битвы за Сальму, уничтожив укрепления террористов. Сирийская армия использовала ее для победы над многочисленным войском, которое поддерживалось Турцией”, – пишет издание.

Журналисты подчеркивают, что КАБ-1500 – это «умная» бомба российского производства, способная поражать неподвижные наземные вражеские объекты с высокой точностью и применяемая в составе комплексов вооружения российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

“Вес бомбы составляет 1525 килограммов. Длина около 4,6 метра, а диаметр — полметра. Скорость свободного падения бомбы колеблется от 550 до 1100 километров в час. Некоторые террористы идут на примирение и реагируют на требования сирийского правительства, но некоторые настолько глупы, что излечить их может только КАБ-1500”, – пишет Al Alam.