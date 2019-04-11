Свершилось: Ленин выдал Ассанжа британцам

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что его государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По его словам, Ассанж допускал неоднократные нарушения.

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«Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании», — написал Морено.

Со словами “Эквадор- щедрая страна с распростертыми обьятьями” Ассанж был взят под стражу полицией в центре Лондона сразу же после этого заявления.

Президент Эквадора уже обвинял ранее Ассанжа в нарушении условий предоставления убежища и создании многочисленных дипломатических проблем стране. После этого сообщалось, что основатель портала WikiLeaks получил новый австралийский паспорт и отказался от своего кота.

Громкий скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

Напомним, среди обнародованного сайтом Ассанжа массива секретных документов часть касается и Украины.

Ассанж последние семь лет жил в посольстве Эквадора в Великобритании и дипломаты неоднократно жаловались на его скверный неуживчивый характер и “скверные бытовые привычки”.