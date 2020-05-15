Свержение Додона откладывается

15.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон решил защитить от нападок оппозиции лояльное себе правительство. Он созвал заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), чтобы разобрать ситуации с кражей миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году и с взятием в концессию международного аэропорта Кишинева.

Оба эти сюжета имеют отношение к двум криминальным молдавским олигархам, находящимся в бегах – Владу Плахотнюку (он сейчас в США) и Илану Шору (в Израиле). У обоих остались в молдавском парламенте подконтрольные группы, которые и инициируют свержение правительства.

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Сенсационных заявлений после заседания ВСБ не последовало. Додон лишь обвинил в краже миллиарда Комитет по финансовой стабильности.

Издание NewsMaker докопалось, что в 2014 году в этот комитет входил Адриан Канду, который сейчас возглавляет группу Pro Moldova, активно разваливает правящую коалицию и требует отставки правительства.

Однако сам Додон имен не назвал, то есть речь идет не столько о реальном расследовании, сколько о желании припугнуть оппонентов.

Возможно, неожиданное миролюбие молдавского президента объяснит параллельный сюжет. Накануне заседания ВСБ депутат из группы Pro Moldova Сергей Сырбу обратился в конституционный суд страны на предмет «неконституционных полномочий Высшего совета безопасности при президенте».

Конституционный суд Молдовы – это оппозиционный орган, который на прошлой неделе запретил правительству брать у России кредит, необходимый для покрытия бюджетного дефицита.

По мнению экспертов, решение носило исключительно политический характер и объяснялось тем, что большинство судей контролируется проевропейскими партиями «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда».

Если бы КС удовлетворил запрос Сырбу, это стало бы фиксацией союза проевропейских и олигархических молдавских партий. Однако этого пока не произошло. Конституционный суд отклонил прошение Сырбу приостановить полномочия ВСБ.

Таким образом свержение Додона (без правительства молдавский президент – декоративная фигура) откладывается. Почему? Наверное, многое объясняет последнее исследование Ассоциации социологов и демографов РМ, согласно которому пока 47,5% молдавских граждан намерены голосовать на президентских выборах за Игоря Додона. Еще лучше был бы результат у Социалистической партии Додона, объяви он сейчас досрочные парламентские выборы (законодательно это почти невозможно).

У проевропейцев Майи Санду и Андрея Нэстасе 28% на двоих, которые еще придется делить: отношение у единомышленников не простые.

Таким образом валить Додона ставленнице Запада Майе Санду пока невыгодно. Ей лучше подождать ухудшения экономической ситуации, мешая налаживанию интеграционных связей с Россией, как в случае с кредитом. И вот когда станет совсем тяжело – появиться в сияющих одеждах с обещанием помощи от ЕС и США. Когда уверенность в победе будет абсолютной, Санду не погнушается взять себе в союзники и криминальных молдавских олигархов.