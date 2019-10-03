Свержение Кличко: И даже тут в Раде не обошлись без намёка на Россию

03.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к закону об украинской столице – команда Владимира Зеленского планирует сформировать новую структуру власти в Киеве после выдавливания с поста нынешнего мэра Виталия Кличко и проведения досрочных выборов.

Согласно закону, предлагается восстановить районные советы в Киеве и создать Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, который, в частности, будет курировать лакомые земельные вопросы.

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С соответствующим докладом в ходе пленарного заседания выступил депутат от «Слуги народа» Андрей Клочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2010 году режимом Януковича были ликвидированы районные в городе Киеве советы, и практически вся власть сконцентрировалась на Крещатике, 36 – в здании Горсовета и КГГА.

В руках городского главы, который согласно закону и является главной Киевской городской государственной администрации, оказались очень большие, практически чрезвычайные полномочия…

К сожалению, как показала практика, ни предыдущий, ни нынешний мэр столицы Виталий Кличко не воспользовались предоставленными им полномочиями в интересах киевлян», – заявил депутат.

«Есть три законопроекта, поданные фракцией «Слуга народа», которые предлагают одну вещь: чтобы реальная власть в Киеве была не у избранного киевлянами мэра, а у назначенного президентом главы Киевской городской государственной администрации. Архангел Михаил на гербе Киева, он не как двуглавый орел, у него одна голова, не нужно делать такую глупость. Вы сегодня уничтожаете то, что Киев получил в 1494 году – «Магдебургское право», и предлагаете заменить это вашим, «зеленским» правом», – возмутился «порохобот» Алексей Гончаренко.

А один из лидеров «Оппоплатформы» Юрий Бойко отметил, что в Раде было зарегистрировано целых четыре новых варианта закона о Киеве, однако ни один из них не прошел обсуждение среди жителей столицы.

«Эти четыре законопроекта по Киеву, при всех их отличиях, напоминают мне ситуацию, которая была в этом зале при созыве предыдущего парламента, когда принимались так называемые законы о декоммунизации. Комитеты, в которых участвовали депутаты, не имеющие никакого отношения к городам, по которым они принимали решение, переименовывали Кировоград в Кропивницкий, Днепропетровск в Днепр, бурно радовались в этом зале, и никто не спросил мнения жителей городов, судьбу которых они решали. Так же и сегодня», – сказал Бойко, отметив, что вся суть нынешних изменений в законах по Киеву – «попытки перераспределения власти».

Депутат от партии «Батькивщина» Алёна Шкрум также раскритиковала новый закон.

«Он противоречит Конституции, он противоречит Закону о местном самоуправлении, он противоречит гражданского кодексу, дает неконституционные полномочия мэру подписывать международные договора при том, что в Конституции это право есть только у президента, премьер-министра и министра иностранных дел, он дает возможность забирать Магистратом, который создается, из частной собственности для нужд Киева любую собственность. Для каких нужд, как забирать? Абсолютно неконституционные вещи», – резюмировала она.

Однако, несмотря на жесткую критику, президентское монобольшинство единогласно поддержало данный законопроект и приняло его в первом чтении, в то время как остальные депутатские фракции высказались против или не приняли участие в голосовании.