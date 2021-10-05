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05.10.2021 13:09 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
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Свержение Разумкова: Блицкриг Зеленского при поддержке Коломойского

Новости УкраиныДепутаты Верховной рады отстранили на два пленарных заседания главу парламента Дмитрия Разумкова. Таким образом,...

Депутаты Верховной рады отстранили на два пленарных заседания главу парламента Дмитрия Разумкова. Таким образом, он не сможет затягивать процесс своей отставки, как анонсировал вчера, обещая щепетильно следить за соблюдением норм регламента.

«Сегодня отстранить его от ведения на ближайшие два сессионных дня. В четверг проголосовать за его отставку», – обрисовал план Зеленского депутат-порохобот Алексей Гончаренко.

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Решение об отстранении Разумкова под предлогом «конфликта интересов» было принято голосами президентской фракции «Слуга народа» и группы «За будущее», которая ориентируется на олигарха Игоря Коломойского.

 «Сейчас с уверенностью можно сказать, что Разумкова в интересах Зеленского сносит его оффшорный партнер Коломойский, чьи подконтрольные депутаты обеспечили голоса для отстранения спикера!» – комментирует экс-депутат Игорь Мосийчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», считается, что поддержку Разумкову сейчас оказывает олигарх Ринат Ахметов – конкурент Коломойского.

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