Свержение Зеленского вооруженной массой уже не остановить

Олег Собко.  
18.10.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Рано или поздно украинские военные осознают, что их используют в чужих интересах.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, в своей статье пишет председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, обративший внимание, что на Западе все чаще говорят, что «война на Украине будет иметь затяжной характер».

Рано или поздно украинские военные осознают, что их используют в чужих интересах. Об этом,...

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Он убежден, что это чревато самыми тяжелыми последствиями для Украины.

«Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности. Ничего нового в такой ситуации нет, она рано или поздно приведет к социальному взрыву, потрясениям и вооруженным бунтам. А начинается с того, что солдатская масса понимает: их используют в чужих интересах.

И народ поддерживает именно солдатскую массу, а не предавшую его власть. И этот сценарий на Украине начинает разворачиваться», – пишет Медведчук.

Он приводит данные соцопроса агентства «Рейтинг». Если еще в августе прошлого года граждан, считающих, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами этой войны было 69%, то в январе 2023-го — 53%, а в сентябре 2023 — всего 33%.

«То есть уже две трети граждан не считают, что украинское государство выполняет обязательства перед теми, кто пошел его защищать. Это уже основа для мощного социального взрыва», – подчеркивает автор.

Кроме того, 60% населения ощущают ухудшение собственного экономического положения за последние полгода.

«То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне», – говорится в статье.

Автор характеризует эти 5% как «армию паразитов, живущих чужой кровью и продавших интересы народа за свободно конвертированную валюту».

«Потерявшие чувство реальности западные сторонники войны жаждут денег и власти, но хорошо видно, что в ближайшее время их ждет фиаско. Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию.

И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой. Все увещевания Запада как-то умерить аппетиты украинский режим не слышит. Да и с чего, ведь у западных политиков — сторонников войны — аппетиты еще больше. Поэтому остановить катастрофический для Зеленского сценарий уже не получится», – резюмирует Медведчук.

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