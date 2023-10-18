Свержение Зеленского вооруженной массой уже не остановить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рано или поздно украинские военные осознают, что их используют в чужих интересах.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, в своей статье пишет председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, обративший внимание, что на Западе все чаще говорят, что «война на Украине будет иметь затяжной характер».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он убежден, что это чревато самыми тяжелыми последствиями для Украины.

«Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности. Ничего нового в такой ситуации нет, она рано или поздно приведет к социальному взрыву, потрясениям и вооруженным бунтам. А начинается с того, что солдатская масса понимает: их используют в чужих интересах. И народ поддерживает именно солдатскую массу, а не предавшую его власть. И этот сценарий на Украине начинает разворачиваться», – пишет Медведчук.

Он приводит данные соцопроса агентства «Рейтинг». Если еще в августе прошлого года граждан, считающих, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами этой войны было 69%, то в январе 2023-го — 53%, а в сентябре 2023 — всего 33%.

«То есть уже две трети граждан не считают, что украинское государство выполняет обязательства перед теми, кто пошел его защищать. Это уже основа для мощного социального взрыва», – подчеркивает автор.

Кроме того, 60% населения ощущают ухудшение собственного экономического положения за последние полгода.

«То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне», – говорится в статье.

Автор характеризует эти 5% как «армию паразитов, живущих чужой кровью и продавших интересы народа за свободно конвертированную валюту».

«Потерявшие чувство реальности западные сторонники войны жаждут денег и власти, но хорошо видно, что в ближайшее время их ждет фиаско. Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой. Все увещевания Запада как-то умерить аппетиты украинский режим не слышит. Да и с чего, ведь у западных политиков — сторонников войны — аппетиты еще больше. Поэтому остановить катастрофический для Зеленского сценарий уже не получится», – резюмирует Медведчук.