Свет в конце украинского экономического тоннеля не просматривается

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Пока украинцам не следует радоваться прогнозируемому Нацбанком страны снижению инфляции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель аналитического отдела ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев.

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Он отметил, что в значительной мере на инфляционные показатели влияет уменьшение покупательской способности и желания тратить у украинского населения.

«А потому их прогнозному снижению вряд ли следует радоваться. Тем более на фоне сохраняющихся проблем с энергоснабжением, которые негативно сказываются и на экономике Украины в целом. В подобных условиях сложно также воспринимать позитивные прогнозы по возможному ее росту, так как не вполне понятно, о какой украинской экономике может идти речь, если, по официальным оценкам, бюджет страны в текущем году на 50% предполагается профинансировать за счет внешних поступлений», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, ситуация осложняется непрозрачным характером внешних поступлений, что делает всю нынешнюю статистику весьма условной.

«Сейчас Украина сама себя содержать не может. Но если завтра боевые действия прекратятся, то лучше от этого не станет, поскольку экономическая помощь уменьшится. И всерьез рассчитывать на некие репарации тоже не стоит. Боюсь, их могут разворовать еще быстрее, чем зарубежную экономическую помощь. Реальная ситуация представляется тяжелой, и пока свет в конце тоннеля не просматривается. Но самое главное, что никто и не пытается туда заглянуть. В противном случае и зарубежные партнеры сказали бы Киеву, что надо было сесть за стол переговоров с Москвой еще вчера», – резюмировал Тимофеев.

Несколько дней назад Нацбанк Украины опубликовал прогноз, согласно которому в 2023 году темп роста инфляции в стране замедлится, а ее годовой показатель составит 18,7%.

Напомним, что по результатам прошлого года инфляция на Украине составил 26,6%.