«Светофор» для России: Что ждать от сформированной в Германии коалиции

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В Германии завершились продолжавшиеся более месяца переговоры о создании новой правящей коалиции по итогам парламентских выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил лидер СДПГ и кандидат в канцлеры Олаф Шольц.

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«Светофорная коалиция [названная так по партийным цветам входящих в нее партий] создана», – заявил Шольц.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90»/«Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) представили коалиционный договор.

«Раздел будущего коалиционного соглашения, посвященный внешней политике, даже при беглом просмотре дает представление о том, как намерена расставить приоритеты новая власть. Сначала упоминается «дружба» с США. Затем «тесное партнерство» с Великобританией, ниже — «поддержка» Украины и дальнейшие санкции в отношении Белоруссии, «если Лукашенко не сменит свой курс». И лишь затем идет абзац, посвященный России», – обращает внимание «Коммерсант».

Впрочем, издание считает, что посвященный РФ абзац звучит обнадеживающе.

«Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия — важный игрок на международной арене. Мы понимаем значение стабильных и основательных отношений и потому продолжаем к ним стремиться. Мы учитываем двухсторонние интересы на основе принципов международного права, прав человека и европейского миропорядка, которому привержена и Россия», — говорится в документе.

Также участники коалиции хотят создать «возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, для молодежи до 25 лет»

При этом тему «Северного потока-2» и вовсе обошли стороной.

По данным газеты Bild, вице-канцлером станет сопредседатель «зеленых» Роберт Хабек. Главе СвДП Кристиану Линднеру прочат пост министра финансов, а его соратникам — министерства юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований. Социал-демократы, как ожидается, помимо поста канцлера, получат министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.

Ожидается, что министром иностранных дел станет лидер партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок, которая никогда не скрывала критического отношения к Москве, требовала ужесточения санкций, допускала продажу немецких вооружений Киеву и выступала против газопровода «Северный поток-2».

«Зеленым» надо будет на чем-то зарабатывать очки, а значит, от них можно ожидать популистских инициатив, которые могут осложнить нам жизнь. С другой стороны, проект [СП-2] уже на такой стадии, когда ему фактически невозможно помешать. Кроме того, в ФРГ российской темой всегда занимался лично канцлер. Так что, надеемся, обойдется без неприятных сюрпризов», – сказал изданию собеседник в российских госструктурах.

Впрочем, немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале куда менее оптимистичен.

«Шольц, по-видимому, отдает отношения с Россией на откуп зеленым. Влияние канцлера во внешней политике, вероятно, не будет столь доминирующим. Возможно, отношения нового правительства с Москвой будут с первого дня испорчены закрытием [имеющего статус иноагента] «Мемориала». Начинать дипломатические отношения с дракой не разумно, но этого не миновать», – считает эксперт.

По его словам, к власти в Германии пришли отнюдь не реалисты, на что многие надеялись, а поборники примата либеральных ценностей.

«Эти ценности им превыше, чем чьи-то национальные интересы, которые идут вразрез с западными ценностями. Новая глава МИДа Бербок училась в Лондоне и побывала в США, остальной мир она еще не знает. Будет с ним знакомиться. Германия остается верным чадом США, в то же время она будет пытаться укреплять автономию Европы. Повестка выглядит весьма конфронтативной. Жаль», – резюмирует Рар.