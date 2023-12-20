Свежая польская социология: Только 15% поляков будут воевать с Россией, остальные сбегут или попрячутся

Вадим Москаленко.  
20.12.2023 21:16
  (Мск) , Варшава
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Социология, Спецоперация, Украина


В случае начала войны каждый третий поляк решил бы покинуть место жительства, и только 15,7% опрошенных выразили готовность идти добровольцами в армию.

Таковы результаты социологического исследования IBRiS, проведенного по заказу польской газеты «Речь Посполитая», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае начала войны каждый третий поляк решил бы покинуть место жительства, и только...

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Поляков спросили, что бы они сделали в случае вооруженного нападения России на Польшу.

29%. заявили, что будут работать волонтером, например, в больнице. 37,4% опрошенных предпочли выбрать эвакуацию – при этом 11,9%. вывезут семьи за границу, а 25,5% – выберут безопасное место в Польше. И только 15,7%  выразили готовность быть зачисленными добровольцами в армию.

22%  не сделают ничего, а 11,6%. не знают, как они будут себя вести.

Отмечается, что за волонтерскую деятельность высказались люди, которые в основном являются избирателями правящего лагеря (38%). Выезд из страны за границу предпочитают преимущественно не голосовавшие лица  (15%).

Интересно, что пообещали назваться добровольцами преимущественно избиратели «ПиС» и «Конфедерации» (23%), самого русофобского политического крыла. Преимущественно это жители крупных городов (28%), чаще всего люди с самым низким образованием: начальным, неполным средним или профессиональным. На последних выборах они проголосовали за «ПиС» (24%).

К результатам социологии польские СМИ подверстали заявление главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Северы о том, что восточный фланг НАТО имеет трехлетний временной горизонт для подготовки к противостоянию.

«Это время, когда на восточном фланге должен появиться потенциал, являющийся ярким сигналом сдерживания агрессии», – считает он.

В этом контексте сдерживающим фактором для России может быть строительство Польшей более крупной армии.

«Воля президента Польши состоит в том, чтобы численность армии увеличивалась, а вооружение поступало в армию», – добавил Яцек Севера.

Он также отмечает, что симптомом, указывающим на то, что Россия готовится к войне с Западом, является тот факт, что оборонная промышленность в РФ работает в трехсменном режиме и способна восстанавливать ресурсы в течение следующих трех лет.

«По мнению некоторых аналитиков, война в Европе может начаться в тот момент, когда Китай примет решение о силовом захвате Тайваня, что, по мнению китайских лидеров, может произойти к 2027 году.

Другие указывают, что оптимистичный вариант предполагает сохранение мира до конца этого десятилетия, то есть в течение семи–восьми лет. Хотя есть и те, кто говорит, что Россия может принять меры в отношении стран Балтии даже в следующем году, воспользовавшись моментом, когда американская администрация сосредоточится на президентских выборах», – с опаской пишут польские СМИ.

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